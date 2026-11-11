谷歌宣布免费升级 Google Fi 超级网络：Pixel 9 系列支持双 5G 网络自动切换和数百万 Wi-Fi 热点

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，谷歌宣布为旗下 Google Fi Wireless 推出全新的「超级网络」（Super Network），通过双 5G 蜂窝网络和数百万个 Wi-Fi 热点之间的自动切换，改善用户在室内、拥挤区域及偏远地区的网络连接体验。

谷歌 Google Store 与 Google Fi 副总裁 Mauria Finley 在官方博客中介绍称，该功能将面向符合条件的 Google Fi 用户免费提供。

即日起，该功能陆续向 Pixel 9 及更新机型开放。所有 Google Fi 套餐均可使用两张美国 5G 网络，当主网络信号减弱或连接中断时，手机能够实时切换至备用数据网络，以减少公路、乡村道路等区域的信号盲区。

谷歌表示，这项技术采用 MEP（Multiple Enabled Profiles，多启用配置文件）技术，允许单个 eSIM 芯片同时承载并运行多个 SIM 配置文件，从而实现不同运营商网络之间的连接切换。

不过，该功能需要 Google Fi 通过 eSIM 激活，并关闭其他非 Fi SIM 卡，实际覆盖范围和网络表现还取决于设备配置、信号强度及电池状态。

Wi-Fi 方面，谷歌推出扩展版 Wi-Fi Auto Connect+ 功能，可在全美数百万个地点自动连接高质量 Wi-Fi 网络，用户无需手动进入设置或登录公共热点。谷歌称，该功能会通过自动加密保护连接，减少用户在机场、购物中心等人员密集场所使用蜂窝网络时遇到的拥堵问题。

谷歌公布的数据显示，Wi-Fi Auto Connect+ 相较于附近的 Google Fi 蜂窝网络，连接可靠性提升至 2 倍，延迟改善 30%。该功能目前支持 Pixel 5a 及更新机型，并将在北美、欧洲、亚洲和巴西的部分地点提供，同时逐步扩展至运行 One UI 9 或更高版本的三星手机，以及部分较新的摩托罗拉手机。

在国际漫游方面，双网络切换和 Wi-Fi Auto Connect+ 均支持在海外使用。其中，Unlimited Premium 套餐每人每月包含最高 50 GB 国际高速流量，Flexible 套餐每人每月包含最高 15 GB 国际高速流量，达到额度后网速降至 256 Kbps。相关功能包含在这两种套餐中，无需额外付费，但国际连续使用时间不得超过 90 天。

此外，Google Fi 应用还将新增 AI 客服智能体 Ask Fi，基于谷歌 AI 技术提供账户支持和故障排查服务。用户可以通过该功能咨询网络连接问题、账单等事项。