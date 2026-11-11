首次开放其全平台：苹果启动 2027 Swift 学生挑战赛，获奖者直通 WWDC27 大会

IT之家 11 月 11 日消息，苹果公司于 11 月 10 日宣布启动 2027 年 Swift 学生挑战赛，面向全球年轻开发者征集创意应用作品。参赛者可在 2027 年 2 月 8 日至 2 月 28 日提交作品，使用 Xcode 或 Swift Playgrounds 构建的应用需在 3 分钟内完成演示。

与往年不同，本届比赛首次允许学生提交面向任意平台的应用，不再局限于 iOS 设备。这意味着参赛项目可覆盖 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV，甚至 Vision Pro 等苹果生态产品，为学生的创意提供了更广阔的展示空间。

IT之家援引博文介绍，为帮助参赛者备赛，苹果将提供系列教程和“与苹果见面”线上活动，内容涵盖 SwiftUI、人工智能与机器学习、空间计算，以及新的编码智能功能。学生可借此学习开发技能，并寻找适合转化为参赛作品的项目灵感。

苹果表示，将根据创新性、创造力、社会影响力和包容性等标准评选获奖者。其中，部分“杰出获奖者”将获邀前往加州库比蒂诺的 Apple Park，参加 WWDC 2027 全球开发者大会。

WWDC 2027 的具体日期尚未公布，但该活动通常于 6 月举行；届时苹果预计将发布 iOS 28、iPadOS 28、macOS 28 等新一代系统。

Swift 学生挑战赛是苹果面向学生开发者的重要年度活动，不仅为年轻人提供了展示编程与产品创意的舞台，也可能成为他们进入苹果开发者生态、获得行业关注的起点。对有意从事应用开发、AI、空间计算等方向的学生而言，本届比赛尤其值得关注。