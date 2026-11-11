经典塔防游戏回归：《植物大战僵尸：重植版》12 月 3 日登陆苹果 Apple Arcade

IT之家 11 月 11 日消息，苹果公司昨日（11 月 10 日）发布公告，宣布其游戏服务 Apple Arcade 将于 12 月 3 日上线 4 款游戏，其中最值得关注的是经典塔防游戏《植物大战僵尸：高清重植版》（Plants vs. Zombies: Replanted）。

IT之家发稿前查询 App Store 页面，《植物大战僵尸：高清重植版》已经上线，显示 12 月 3 日发布，支持 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 及 Apple Vision Pro 等苹果设备。

本次“重植版”基于 2009 年原作重制，由 PopCap Games 与 The Lost Pixels 合作开发，并由 Electronic Arts 发行。玩法上，该游戏在保留豌豆射手、僵尸、阳光收集和经典车道防御玩法的同时，针对现代屏幕进行优化，并加入原生宽屏显示支持。官方称，游戏将重现原作标志性的角色、幽默风格与策略体验。

新作还扩充了内容与玩法：除新增关卡和模式外，玩家可在同一设备上与朋友进行本地合作或对战，游戏官方介绍如下：

经典之作《植物大战僵尸™》携全新画质华丽回归！原版植物与僵尸大战再度打响 —— 比以往更宏大、更生动、更疯狂！这款开创一切的游戏如今以惊艳画质重制，并新增了全新的秘密与内容，等您来体验并发掘。

重温您熟知的史诗级后院攻防战 —— 这次还有全新的关卡和游戏模式。重温豌豆射手、向日葵和噬脑僵尸之乱的辉煌岁月！重返终极花园防线，体验那场引爆现象级热潮的后院大战 —— 现已回归开启新时代！

全新派对模式

探索 Apple Arcade 专属的派对模式。派对模式将为经典《植物大战僵尸》体验换上欢乐新装。玩家可以随时开启派对模式，让僵尸穿上派对服饰、让樱桃炸弹变成皮纳塔、让五彩纸屑随爆炸纷飞、让割草机准备加入狂欢、让向日葵戴上搞怪墨镜，而核心玩法仍然保持不变。

后院大乱斗

在原版分路防守模式中抵御一波波僵尸的进攻，如今更有额外关卡和全新内容加入。

混乱有趣的迷你游戏

重温坚果墙保龄球等经典迷你游戏 —— 画面经过高清重制，玩起来更加手忙脚乱，欢乐更多！

测试您的技能

在阴天模式中测试您的技能：该模式中阳光受限，种植将成为一项战术挑战！

硬核模式

在我们全新的硬核模式“安息”中挣扎求生 —— 在这里，一次错误就可能让您前功尽弃。

并肩作战

在本地合作模式中与好友并肩作战，联手守护后院。

正面交锋

在本地玩家对战模式中控制僵尸，来一场硬碰硬的战斗。

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