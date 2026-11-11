华擎更新 ASRVBFlash 显卡刷写工具，修复 AMD RX 7900 XT / XTX 变砖问题

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 TechPowerUp 昨日（11 月 10 日）发布博文，报道称华擎（ASRock）发布 1.0.6 版显卡固件刷写工具 ASRVBFlash，修复此前 1.0.5 版本给 Radeon RX 7900 XT / XTX 用户带来的问题。

IT之家注：ASRVBFlash 是华擎（ASRock）为自家 AMD Radeon 显卡提供的 VBIOS 刷写工具，用于更新显卡上的固件（Video BIOS），主要面向需要修复兼容性问题、调整显卡出厂设置或应用官方固件更新的用户。

部分 Radeon RX 7900 XT / XTX 显卡此前反馈使用 1.0.5 版本后出现“变砖”（显卡在固件更新后无法正常启动，用户无法继续使用设备）异常，Windows 开始重启流程后，电脑便无法再次启动。受影响用户一度只能通过重新刷入旧版 VBIOS 作为临时补救。华擎随后从官方下载页面撤下了 1.0.5 版本，但该文件仍可通过 FTP 渠道获取。

报道指出对于已经因官方固件更新而变砖的用户，华擎的售后处理似乎并不完全一致。据报道，一名日本用户被告知，因官方固件更新导致显卡损坏可纳入保修；而一名欧洲用户则被告知，若自行拆开散热器、接触显卡上的 VBIOS EEPROM 芯片，将导致保修失效。

最新 1.0.6 版工具目前理论上可避免再次出现刷写失败，但由于华擎未公布详细更新日志，且社区反馈仍有限，尚未升级的用户可暂时观望，等待更多用户验证后再决定是否更新。