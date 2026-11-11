5 个上门维修师傅 2 个说了实话：家电维修乱象再曝光，啄木鸟、天鹅到家、58 到家被点名

IT之家 11 月 11 日消息，河南广播电视台民生频道《小莉帮忙》栏目 11 月 10 日报道，该栏目调查上门维修乱象，记者分别设置了两种简单的故障，电池没电和自闭阀没开，分别下单 5 位师傅上门维修。

结果，5 个上门师傅只有 2 个说了实话。

第一位啄木鸟师傅趁记者离开，偷偷换了节电池，回来报“总成故障” 收 260 元 。

第二位天鹅到家师傅把“阀门没开”谎报成“总成坏了”顺手拨开阀门 收 244 元 。

第三位 58 到家师傅：“脉冲坏了”， 收 160 元 。

第四位师傅：一眼看出是自闭阀没开，随手一拨就好，直说“你这 30 块花得冤枉，灶没问题”。

第五位师傅：一看就是电池没电，只收 30 元上门费。

IT之家注意到，2025 年央视 315 晚会就曾曝光社会上存在的“家电维修乱来”问题 ——“小病大修，没病乱修”。

315 晚会援引了“啄木鸟家庭维修”例子，该维修公司号称是“目前国内最大的家电维修平台”，记者以应聘的方式，进入了啄木鸟公司。

培训经理表示，上门维修人员最重要的任务，就是想尽办法在服务过程中提高收费。如果客户嫌贵，就可以表演一出“双簧戏”给顾客看。一位客户水龙头没打开，导致洗衣机无法进水，师傅上门打开了洗衣机的水龙头，收费 100 多元；燃气灶没电，客户更换电池后没拿掉电池帽，给客户更换成本 20 元左右的点火器，再将电池帽拿掉，收费 250 多元。

被曝光后，啄木鸟家庭维修官方多次道歉，并公布整改方案：

要求“维修全过程透明化、可监督”：平台工程师在检测维修过程中，需通过拍照、录像等方式对关键步骤进行记录，确保服务过程公开透明、真实可溯、可被监督。所有检测报告与维修记录将实时同步至用户端，由用户确认验收后方可完成服务，便于用户后续查询核对，以防范“小病大修”等现象，维护用户权益。

明确平台工程师对“非机器故障类服务”的收费标准：机器无法正常工作，经平台工程师上门检查、排除机器故障问题后，对“非机器故障类服务”，平台工程师不能收取机器维修费（只能收取上门费与检测费），以规范平台工程师服务行为，防范“无病也修”等现象，维护用户权益。

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