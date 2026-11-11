谷歌拟为 Chrome 浏览器无痕 / 访客模式加入实时安全检查，防范钓鱼网站

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 Windows Report 昨日（11 月 10 日）发布博文，报道称谷歌计划扩展“安全浏览”（Google Safe Browsing）的实时检查机制，覆盖 Chrome 浏览器的无痕模式和访客模式，帮助用户更及时地识别钓鱼网站、恶意软件页面等网络威胁。

根据 Chromium 代码变更日志，这项调整将覆盖“标准保护”和“增强型保护”两种设置。不过这并非是 Chrome 浏览器无痕浏览首次加入安全防护，本次调整主要是补强现有机制。

根据谷歌现有支持文档说明：在标准保护下，Chrome 通常会先检查本机的已知安全网站列表；如果网址不在其中，就通过隐藏 IP 地址的隐私保护服务器，把经过混淆处理的网址部分发送给谷歌检查。但在无痕模式等情况下，Chrome 可能改用设备上保存的不安全网站列表进行比对。

本地威胁列表存在更新间隔，IT之家援引博文介绍，这类列表通常每 30～60 分钟更新一次，而不少恶意网站的存活时间不足 10 分钟：一个新钓鱼页面可能在本机列表更新前就已经完成攻击、随后消失。

而正在开发的改动让 Chrome 浏览器无痕模式和访客模式不只是依赖本地列表，可以实时检查较新的威胁信息，缩短这个防护空窗，让浏览器更及时地识别新发现的钓鱼页面和恶意网站。