OWC 升级 ThunderBay 4 四盘位 SATA RAID DAS，支持雷电 5

IT之家 11 月 11 日消息，Other World Computing (OWC) 当地时间 10 日宣布为其四盘位 RAID DAS（IT之家注：直连附加存储）解决方案 ThunderBay 4 提供支持雷电 5 规范的升级版本。
ThunderBay 4 with Thunderbolt 5 拥有 4 个 3.5" / 2.5" 的 SATA 盘位，使用机械硬盘时实际速度可达 1268MB/s、使用固态硬盘时实际速度可达 1703MB/s，通过 SoftRAID 支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 6+ / 10 和 JBOD 模式。
作为一款 SATA DAS，ThunderBay 4 with Thunderbolt 5 本身无法利用雷电 5 的高速，但其还提供了 1 个雷电 5 下行接口，可作为雷电 5 菊花链系统中的一个节点。
IT之家了解到，OWC ThunderBay 4 with Thunderbolt 5 本体售价 549.99 美元（现汇率约合 3,678 元人民币）、本体 + SoftRAID 授权售价 699.99 美元（现汇率约合 4,681 元人民币），本体 + SoftRAID + 128TB 企业级机械硬盘套餐价格达 9,479.99 美元（现汇率约合 63,400 元人民币）。