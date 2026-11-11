微软正式发布 .NET 11：开发更省时，AI 工具更齐全

IT之家 11 月 11 日消息，昨日（11 月 10 日）召开的.NET Conf 2026 线上大会上，微软正式发布 .NET 11，围绕运行性能、开发效率及 AI 应用构建推出一系列更新，覆盖网页、移动端和桌面应用开发。

IT之家注：.NET 是由微软支持、与开源社区共同维护的软件开发平台。它免费、开源，开发者可以用它构建网站后台、桌面软件、手机应用、云服务等多种程序。

本次 .NET 11 围绕性能、AI 应用及跨平台开发展开升级，涵盖 C# 15、网站开发框架 ASP.NET Core 和跨平台框架.NET MAUI 等，从而减少开发等待时间，简化现代应用构建流程。

性能方面，新版带来数百项运行时与基础库优化，并通过原生编译的命令行入口、保持预热的构建服务，减少工具反复启动的开销。

AI 方面，.NET 11 开发工具包内置 MCP 服务器模板，方便开发者将应用功能接入 AI 工具调用体系。配套 AI 库与智能体框架支持模型接入、工具调用和工作流编排；Blazor 还推出实验性 AI 界面组件，可用于流式聊天、工具展示与操作审批。

编程体验上，C# 15 新增联合类型，让程序能够明确列出一项操作的不同结果，并由编译器检查是否遗漏处理。跨平台开发方面，.NET MAUI 默认采用 CoreCLR 运行时，同时改进界面调试与测试；Windows Forms 则提供可选的现代视觉样式。

.NET 11 属于标准支持版本，提供两年支持，.NET 10 仍是长期支持选项。微软提醒，升级前应检查兼容性、依赖项和硬件要求，并以实际测试验证效果。

参考

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