Arm 发布 Cortex-M42 处理器：向量算力最高达前代 3 倍，让更多小型设备用上本地 AI

IT之家 11 月 11 日消息，Arm 昨日（11 月 10 日）发布公告，宣布推出 Cortex-M42 处理器，并将其纳入 Flexible Access 和 Total Access 两项技术授权计划。

定位方面，Cortex-M42 处理器主要面向对成本和芯片面积敏感的智能终端，目标为可穿戴设备、工业控制器等产品带来更强的机器学习与数字信号处理能力。

架构方面，Cortex-M42 处理器采用基于 Armv8.1-M 架构，结合 Helium 技术与紧凑的 AHB 总线设计，方便芯片厂商升级现有的 Cortex-M4、Cortex-M33 微控制器方案。

Helium 是一套用于 Cortex-M 处理器的向量扩展技术，让同一个 CPU 既能执行控制代码，也能更高效地处理适合向量化的数据运算。

性能方面，相比较 Cortex-M33，最新 Cortex-M42 处理器向量计算能力最高可达 3 倍，向量计算能效最高可达 2 倍。IT之家注：向量计算是指让处理器用一条指令，对一组数据执行同一种运算，主要通过 SIMD（单指令、多数据）提高数据处理效率。SIMD 把多个数据元素放进较大的寄存器中，每个元素所在的位置称为一个“通道”，然后对多个通道执行相同操作。

在实际应用中，新处理器可用于可穿戴设备的音频处理和关键词识别，也可承担工业设备的传感器分析与状态监测。Arm 还举例称，它可在机器人电机、关节附近处理信号，帮助发现异常或磨损迹象。

此次发布也扩充了 Arm 的技术授权组合。截至 2026 年 11 月，Flexible Access 拥有 319 家活跃成员，已促成超过 500 个独立流片项目；Total Access 拥有 60 家合作伙伴，累计支持超过 600 个项目。Arm 希望通过扩大技术获取渠道，推动更多设备在本地完成智能处理。