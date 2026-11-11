全球首款 176 吨纯电刚性矿卡在十堰下线，零部件 100% 国产化

IT之家 11 月 11 日消息，据新华社今日报道，全球首款 176 吨纯电刚性矿卡已于 11 月 9 日在驰田汽车股份有限公司十堰智慧工厂下线。

该车被命名为克拉通（CRATTON）CT176RE，整车高度 6.7 米，轮胎直径 3.2 米，其额定载重 176 吨，满载总重量 270 吨。

驰田汽车董事长黄玉鸿在下线现场表示，该产品填补了国际上 150 吨至 200 吨载重区间的空白。车辆采用国际通用的电动轮刚性矿卡结构（IT之家注：刚性矿卡指车架与车桥刚性连接、无悬架结构的大型矿用自卸车，专为露天矿山重载运输设计），搭载全栈自研线控底盘与整车控制技术。

补能方面，该车配备 2400 度电池系统，20 分钟可完成 90% 补能，充放电循环寿命 6000 次。动力系统由 1400 千瓦电驱动单元构成，支持原生无人驾驶应用。整车零部件及控制系统实现 100% 国产化。

黄玉鸿称，同等载重量的传统柴油矿卡每天消耗柴油约 2.5 万元，CT176RE 每天电耗不到 8000 元，能耗降低 65% 以上，按年工作 300 天计算，年节能效益在 500 万元以上。

此次驰田共下线 6 款矿山装备，含 1 款柴油矿卡和 5 款新能源矿卡，吨位覆盖 160 吨至 270 吨。CT176RE 下线后，将与其余 5 款产品一同亮相 11 月 24 日至 27 日举行的上海宝马工程机械展。