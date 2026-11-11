理想汽车 OTA 8.7.0 开启推送：VLA 新增驾驶风格切换，支持眼镜指挥泊车方位控制

IT之家 11 月 11 日消息，理想汽车今日发布 OTA 8.7.0 版本，预计开启推送后一周内分批完成推送，推送车型包含：
理想 MEGA Home、理想 MEGA Ultra 智能焕新版、24 年款理想 MEGA Ultra
理想 i6、25 款理想 i8 Max、理想 i8 后驱长续航 / 四驱高性能
理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Ultra 智能焕新版
理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Max 智能焕新版
24 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Ultra
24 年款理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Max
23 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Max
22 年款理想 L9 / 理想 L8 Max
理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Pro 智能焕新版
24 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Pro
23 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Pro
23 年款理想 L8 / 理想 L7 Air
22 年款理想 L8 Pro
IT之家附主要更新内容如下：
理想 MEGA Home、理想 MEGA Ultra 智能焕新版、24 年款理想 MEGA Ultra
高级辅助驾驶
VLA 驾驶全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增高效 / 标准模式驾驶风格切换设置，高效模式通行效率更高，变道更积极；标准模式加减速更舒适，变道更稳健
开关路径：设置-AD Max-智能驾驶-驾驶风格-标准模式 / 高效模式
VLA 指挥
新增眼镜指挥泊车方位控制。佩戴眼镜指挥泊车时，可指挥车辆泊入指定方位，例如告诉车辆停在“左边车位”、“右前方车位”等
VLA 司机大模型多步骤长任务理解能力提升，支持连贯的自然语言复合指令，如“先去地库，然后在 C4 区电梯间靠边停车”
新增语义澄清机制，当指令存在歧义或缺乏环境上下文时，VLA 主动发起澄清对话：指令“去旁边的车道”，触发澄清“你需要向左变道还是向右变道”
对话交互更拟人、自然、流畅
VLA 泊车
优化园区地面行驶效率
优化过闸机体验
新增推荐泊入车位时，优先推荐收藏车位
优化自动泊车体验，拓宽泊入、泊出激活条件：车辆压车位时可触发泊入功能；园区内车位单侧有车辆遮挡场景下，支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
VLA 沟通
新增展示 VLA 泊车园区地图信息，车机地图可展示出入口、楼层、车位、记忆泊车路线规划等信息，让车位到车位的出行更省心
智能座舱
理想同学
新增理想同学个性化记忆开关，可以自行通过开关选择是否使用理想同学记忆，在“账号管理 - 用户信息”页面，增加“个性化记忆”开关
新增理想同学个性化闲聊，支持理想同学在闲聊对话中引用记忆，需要录入面容和声纹，并在“账号管理 - 用户信息”页面，打开“个性化记忆”开关
理想同学的理解能力增强，指令遵循与说法泛化能力有明显提升，在意图理解完整性、多轮纠错准确性等方面有显著增强
大模型问答体验升级，联网搜索接口整体替换升级，回复的内容指令遵循更强、权威性和时效性表现更佳、丰富度和延展性更好
任务大师
新增个性化音效、视频等能力，还联动了大师按键，条件动作能力持续扩充，让每次用车更有仪式感
新增条件“大师按键”：连接“大师按键”配件，通过蓝牙按键触发任务。大师按键需在理想商城单独购买，预计 12 月会在理想商城售卖
新增动作“自定义音效”、“自定义视频”：可选用系统预置音视频，或手机上传
新增任务推荐展示，推荐新玩法新任务。本期亮点包括理想汽车品牌代言人语音彩蛋、理想同学“魔法咒语”视频彩蛋
自定义视频的彩蛋视频、自定义音频的品牌代言人语音、任务广场推荐功能需将应用版本升级到 8.7.601，本次 OTA 推送结束后，应用会自动更新
地图
优化导航中红绿灯倒计时功能，可同时显示路线前方最多 2 个红绿灯
新增目的地预测开关，在“地图 - 设置 - 收藏”页面，增加“目的地智能预测”开关，默认开启
OTA 交互
新增 OTA 自动更新功能，开启后可进行 OTA 无感升级，在“设置-通用-关于”界面新增“自动更新系统版本”开关，默认关闭。开启后车辆会在凌晨 2:00-4:00 满足条件时，自动下载并升级
对讲机
新增对讲机应用，支持理想汽车车辆间实时语音通信
使用前需登录车机理想账号，打开对讲机应用并同意用户协议
添加好友，输入好友绑定理想汽车账号的手机号，发送申请，在好友列表创建或加入小队
点击好友卡片或小队卡片发起对讲，通话卡内可开启位置共享，双向可见，关闭则互不可见
导航中点击路线分享按钮可发送给通话好友，接收方点击弹窗即可跟随导航
新增队长广播：创建小队的人，点击广播按钮即可发起 30 秒广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，可在“全景影像-设置-常规视角下显示轮毂影像”功能开启时，点击“视野自定义”可进入调节轮毂视野界面，轮毂视野支持自定义大小、高度和左右的调整
优化纯电系列轮毂视角默认效果，提升画面轮毂观感，轮毂从原来的低趴角度调整为直立，并增加前向视野辅助窄路行进
汽水音乐
新增沉浸全景声音质，需要将汽水音乐升级至 0.3.21 及以上
喜马拉雅
新增 AI 文稿，边听边看，体验更佳
新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质，需要升级至 7.0.0.08 及以上
理想 AI 眼镜 Livis
新增 Livis 眼镜在仅驾驶音源下，导航播报结束后可以恢复手机侧被打断的媒体播放。可以在地图内将导航设置为简洁播报，体验更佳，需将眼镜固件版本升级至 2.3.25 及以上
优化 Livis 眼镜在全部音源下，可以与前后双音区同时使用
智能电动
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增多张配图，数据呈现更直观
理想 i6、25 款理想 i8 Max、理想 i8 后驱长续航 / 四驱高性能
高级辅助驾驶
VLA 驾驶全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增高效 / 标准模式驾驶风格切换设置，高效模式通行效率更高，变道更积极；标准模式加减速更舒适，变道更稳健
开关路径：设置-AD Max-智能驾驶-驾驶风格-标准模式 / 高效模式
VLA 指挥
新增眼镜指挥泊车方位控制。佩戴眼镜指挥泊车时，可指挥车辆泊入指定方位，例如告诉车辆停在“左边车位”、“右前方车位”等
VLA 司机大模型多步骤长任务理解能力提升，支持连贯的自然语言复合指令，如“先去地库，然后在 C4 区电梯间靠边停车”
新增语义澄清机制，当指令存在歧义或缺乏环境上下文时，VLA 主动发起澄清对话：指令“去旁边的车道”，触发澄清“你需要向左变道还是向右变道”
对话交互更拟人、自然、流畅
VLA 泊车
优化园区地面行驶效率
优化过闸机体验
新增推荐泊入车位时，优先推荐收藏车位
优化自动泊车体验，拓宽泊入、泊出激活条件：车辆压车位时可触发泊入功能；园区内车位单侧有车辆遮挡场景下，支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
VLA 沟通
新增展示 VLA 泊车园区地图信息，车机地图可展示出入口、楼层、车位、记忆泊车路线规划等信息，让车位到车位的出行更省心
智能座舱
理想同学
新增理想同学个性化记忆开关，可以自行通过开关选择是否使用理想同学记忆，在“账号管理 - 用户信息”页面，增加“个性化记忆”开关
新增理想同学个性化闲聊，支持理想同学在闲聊对话中引用记忆，需要录入面容和声纹，并在“账号管理 - 用户信息”页面，打开“个性化记忆”开关
理想同学的理解能力增强，指令遵循与说法泛化能力有明显提升，在意图理解完整性、多轮纠错准确性等方面有显著增强
大模型问答体验升级，联网搜索接口整体替换升级，回复的内容指令遵循更强、权威性和时效性表现更佳、丰富度和延展性更好
任务大师
新增个性化音效、视频等能力，还联动了大师按键，条件动作能力持续扩充，让每次用车更有仪式感
新增条件“大师按键”：连接“大师按键”配件，通过蓝牙按键触发任务。大师按键需在理想商城单独购买，预计 12 月会在理想商城售卖
新增动作“自定义音效”、“自定义视频”：可选用系统预置音视频，或手机上传
新增任务推荐展示，推荐新玩法新任务。本期亮点包括理想汽车品牌代言人语音彩蛋、理想同学“魔法咒语”视频彩蛋
自定义视频的彩蛋视频、自定义音频的品牌代言人语音、任务广场推荐功能需将应用版本升级到 8.7.601，本次 OTA 推送结束后，应用会自动更新
地图
优化导航中红绿灯倒计时功能，可同时显示路线前方最多 2 个红绿灯
新增目的地预测开关，在“地图 - 设置 - 收藏”页面，增加“目的地智能预测”开关，默认开启
OTA 交互
新增 OTA 自动更新功能，开启后可进行 OTA 无感升级，在“设置-通用-关于”界面新增“自动更新系统版本”开关，默认关闭。开启后车辆会在凌晨 2:00-4:00 满足条件时，自动下载并升级
对讲机
新增对讲机应用，支持理想汽车车辆间实时语音通信
使用前需登录车机理想账号，打开对讲机应用并同意用户协议
添加好友，输入好友绑定理想汽车账号的手机号，发送申请，在好友列表创建或加入小队
点击好友卡片或小队卡片发起对讲，通话卡内可开启位置共享，双向可见，关闭则互不可见
导航中点击路线分享按钮可发送给通话好友，接收方点击弹窗即可跟随导航
新增队长广播：创建小队的人，点击广播按钮即可发起 30 秒广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，可在“全景影像-设置-常规视角下显示轮毂影像”功能开启时，点击“视野自定义”可进入调节轮毂视野界面，轮毂视野支持自定义大小、高度和左右的调整
优化纯电系列轮毂视角默认效果，提升画面轮毂观感，轮毂从原来的低趴角度调整为直立，并增加前向视野辅助窄路行进
汽水音乐
新增沉浸全景声音质，需要将汽水音乐升级至 0.3.21 及以上
喜马拉雅
新增 AI 文稿，边听边看，体验更佳
新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质，需要升级至 7.0.0.08 及以上
理想 AI 眼镜 Livis
新增 Livis 眼镜在仅驾驶音源下，导航播报结束后可以恢复手机侧被打断的媒体播放。可以在地图内将导航设置为简洁播报，体验更佳，需将眼镜固件版本升级至 2.3.25 及以上
优化 Livis 眼镜在全部音源下，可以与前后双音区同时使用
智能电动
驾乘体验
优化换挡逻辑，低速时 D / R 挡切换无需踩下制动踏板
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增多张配图，数据呈现更直观
理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Ultra 智能焕新版、理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Max 智能焕新版、24 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Ultra、24 年款理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Max、23 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Max、22 年款理想 L9 / 理想 L8 Max
高级辅助驾驶
VLA 驾驶全场景导航辅助驾驶（NOA）
新增高效 / 标准模式驾驶风格切换设置，高效模式通行效率更高，变道更积极；标准模式加减速更舒适，变道更稳健
开关路径：设置-AD Max-智能驾驶-驾驶风格-标准模式 / 高效模式
VLA 指挥
新增眼镜指挥泊车方位控制。佩戴眼镜指挥泊车时，可指挥车辆泊入指定方位，例如告诉车辆停在“左边车位”、“右前方车位”等
VLA 司机大模型多步骤长任务理解能力提升，支持连贯的自然语言复合指令，如“先去地库，然后在 C4 区电梯间靠边停车”
新增语义澄清机制，当指令存在歧义或缺乏环境上下文时，VLA 主动发起澄清对话：指令“去旁边的车道”，触发澄清“你需要向左变道还是向右变道”
对话交互更拟人、自然、流畅
VLA 泊车
优化园区地面行驶效率
优化过闸机体验
新增推荐泊入车位时，优先推荐收藏车位
优化自动泊车体验，拓宽泊入、泊出激活条件：车辆压车位时可触发泊入功能；园区内车位单侧有车辆遮挡场景下，支持正常泊出
新增关门泊入，离车泊入时可选择关门直接启动
VLA 沟通
新增展示 VLA 泊车园区地图信息，车机地图可展示出入口、楼层、车位、记忆泊车路线规划等信息，让车位到车位的出行更省心
智能座舱
理想同学
新增理想同学个性化记忆开关，可以自行通过开关选择是否使用理想同学记忆，在“账号管理 - 用户信息”页面，增加“个性化记忆”开关
新增理想同学个性化闲聊，支持理想同学在闲聊对话中引用记忆，需要录入面容和声纹，并在“账号管理 - 用户信息”页面，打开“个性化记忆”开关
理想同学的理解能力增强，指令遵循与说法泛化能力有明显提升，在意图理解完整性、多轮纠错准确性等方面有显著增强
大模型问答体验升级，联网搜索接口整体替换升级，回复的内容指令遵循更强、权威性和时效性表现更佳、丰富度和延展性更好
任务大师
新增个性化音效、视频等能力，还联动了大师按键，条件动作能力持续扩充，让每次用车更有仪式感
新增条件“大师按键”：连接“大师按键”配件，通过蓝牙按键触发任务。大师按键需在理想商城单独购买，预计 12 月会在理想商城售卖
新增动作“自定义音效”、“自定义视频”：可选用系统预置音视频，或手机上传
新增任务推荐展示，推荐新玩法新任务。本期亮点包括理想汽车品牌代言人语音彩蛋、理想同学“魔法咒语”视频彩蛋
自定义视频的彩蛋视频、自定义音频的品牌代言人语音、任务广场推荐功能需将应用版本升级到 8.7.601，本次 OTA 推送结束后，应用会自动更新
地图
优化导航中红绿灯倒计时功能，可同时显示路线前方最多 2 个红绿灯
新增目的地预测开关，在“地图 - 设置 - 收藏”页面，增加“目的地智能预测”开关，默认开启
OTA 交互
新增 OTA 自动更新功能，开启后可进行 OTA 无感升级，在“设置-通用-关于”界面新增“自动更新系统版本”开关，默认关闭。开启后车辆会在凌晨 2:00-4:00 满足条件时，自动下载并升级
对讲机
新增对讲机应用，支持理想汽车车辆间实时语音通信
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新增队长广播：创建小队的人，点击广播按钮即可发起 30 秒广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，可在“全景影像-设置-常规视角下显示轮毂影像”功能开启时，点击“视野自定义”可进入调节轮毂视野界面，轮毂视野支持自定义大小、高度和左右的调整
汽水音乐
新增沉浸全景声音质，需要将汽水音乐升级至 0.3.21 及以上
喜马拉雅
新增 AI 文稿，边听边看，体验更佳
新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质，需要升级至 7.0.0.08 及以上
理想 AI 眼镜 Livis
新增 Livis 眼镜在仅驾驶音源下，导航播报结束后可以恢复手机侧被打断的媒体播放。可以在地图内将导航设置为简洁播报，体验更佳，需将眼镜固件版本升级至 2.3.25 及以上
优化 Livis 眼镜在全部音源下，可以与前后双音区同时使用
智能电动
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增多张配图，数据呈现更直观
理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Pro 智能焕新版
辅助驾驶
全场景导航辅助驾驶（NOA）
优化城区复杂路口绿灯起步时机，响应更及时
优化窄路会车体验，支持无车道线窄路会车的连续避让
优化城区智能调节车速，控速更合理
优化变道体验，高速和城区支持变道等待与合理取消，在拥堵跟车及动态车流中的行驶与避让更敏捷、平稳
智能座舱
理想同学
新增理想同学个性化记忆开关，可以自行通过开关选择是否使用理想同学记忆，在“账号管理 - 用户信息”页面，增加“个性化记忆”开关
新增理想同学个性化闲聊，支持理想同学在闲聊对话中引用记忆，需要录入面容和声纹，并在“账号管理 - 用户信息”页面，打开“个性化记忆”开关
理想同学的理解能力增强，指令遵循与说法泛化能力有明显提升，在意图理解完整性、多轮纠错准确性等方面有显著增强
大模型问答体验升级，联网搜索接口整体替换升级，回复的内容指令遵循更强、权威性和时效性表现更佳、丰富度和延展性更好
任务大师
新增个性化音效、视频等能力，还联动了大师按键，条件动作能力持续扩充，让每次用车更有仪式感
新增条件“大师按键”：连接“大师按键”配件，通过蓝牙按键触发任务。大师按键需在理想商城单独购买，预计 12 月会在理想商城售卖
新增动作“自定义音效”、“自定义视频”：可选用系统预置音视频，或手机上传
新增任务推荐展示，推荐新玩法新任务。本期亮点包括理想汽车品牌代言人语音彩蛋、理想同学“魔法咒语”视频彩蛋
自定义视频的彩蛋视频、自定义音频的品牌代言人语音、任务广场推荐功能需将应用版本升级到 8.7.601，本次 OTA 推送结束后，应用会自动更新
地图
优化导航中红绿灯倒计时功能，可同时显示路线前方最多 2 个红绿灯
新增目的地预测开关，在“地图 - 设置 - 收藏”页面，增加“目的地智能预测”开关，默认开启
OTA 交互
新增 OTA 自动更新功能，开启后可进行 OTA 无感升级，在“设置-通用-关于”界面新增“自动更新系统版本”开关，默认关闭。开启后车辆会在凌晨 2:00-4:00 满足条件时，自动下载并升级
对讲机
新增对讲机应用，支持理想汽车车辆间实时语音通信
使用前需登录车机理想账号，打开对讲机应用并同意用户协议
添加好友，输入好友绑定理想汽车账号的手机号，发送申请，在好友列表创建或加入小队
点击好友卡片或小队卡片发起对讲，通话卡内可开启位置共享，双向可见，关闭则互不可见
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新增队长广播：创建小队的人，点击广播按钮即可发起 30 秒广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，可在“全景影像-设置-常规视角下显示轮毂影像”功能开启时，点击“视野自定义”可进入调节轮毂视野界面，轮毂视野支持自定义大小、高度和左右的调整
汽水音乐
新增沉浸全景声音质，需要将汽水音乐升级至 0.3.21 及以上
喜马拉雅
新增 AI 文稿，边听边看，体验更佳
新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质，需要升级至 7.0.0.08 及以上
理想 AI 眼镜 Livis
新增 Livis 眼镜在仅驾驶音源下，导航播报结束后可以恢复手机侧被打断的媒体播放。可以在地图内将导航设置为简洁播报，体验更佳，需将眼镜固件版本升级至 2.3.25 及以上
优化 Livis 眼镜在全部音源下，可以与前后双音区同时使用
智能电动
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增多张配图，数据呈现更直观
24 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 / 理想 L6 Pro、23 年款理想 L9 / 理想 L8 / 理想 L7 Pro、23 年款理想 L8 / 理想 L7 Air、22 年款理想 L8 Pro
智能座舱
理想同学
新增理想同学个性化记忆开关，可以自行通过开关选择是否使用理想同学记忆，在“账号管理 - 用户信息”页面，增加“个性化记忆”开关
新增理想同学个性化闲聊，支持理想同学在闲聊对话中引用记忆，需要录入面容和声纹，并在“账号管理 - 用户信息”页面，打开“个性化记忆”开关
理想同学的理解能力增强，指令遵循与说法泛化能力有明显提升，在意图理解完整性、多轮纠错准确性等方面有显著增强
大模型问答体验升级，联网搜索接口整体替换升级，回复的内容指令遵循更强、权威性和时效性表现更佳、丰富度和延展性更好
任务大师
新增个性化音效、视频等能力，还联动了大师按键，条件动作能力持续扩充，让每次用车更有仪式感
新增条件“大师按键”：连接“大师按键”配件，通过蓝牙按键触发任务。大师按键需在理想商城单独购买，预计 12 月会在理想商城售卖
新增动作“自定义音效”、“自定义视频”：可选用系统预置音视频，或手机上传
新增任务推荐展示，推荐新玩法新任务。本期亮点包括理想汽车品牌代言人语音彩蛋、理想同学“魔法咒语”视频彩蛋
自定义视频的彩蛋视频、自定义音频的品牌代言人语音、任务广场推荐功能需将应用版本升级到 8.7.601，本次 OTA 推送结束后，应用会自动更新
地图
优化导航中红绿灯倒计时功能，可同时显示路线前方最多 2 个红绿灯
新增目的地预测开关，在“地图 - 设置 - 收藏”页面，增加“目的地智能预测”开关，默认开启
OTA 交互
新增 OTA 自动更新功能，开启后可进行 OTA 无感升级，在“设置-通用-关于”界面新增“自动更新系统版本”开关，默认关闭。开启后车辆会在凌晨 2:00-4:00 满足条件时，自动下载并升级
对讲机
新增对讲机应用，支持理想汽车车辆间实时语音通信
使用前需登录车机理想账号，打开对讲机应用并同意用户协议
添加好友，输入好友绑定理想汽车账号的手机号，发送申请，在好友列表创建或加入小队
点击好友卡片或小队卡片发起对讲，通话卡内可开启位置共享，双向可见，关闭则互不可见
导航中点击路线分享按钮可发送给通话好友，接收方点击弹窗即可跟随导航
新增队长广播：创建小队的人，点击广播按钮即可发起 30 秒广播
全景影像
新增轮毂视角自定义视野范围，可在“全景影像-设置-常规视角下显示轮毂影像”功能开启时，点击“视野自定义”可进入调节轮毂视野界面，轮毂视野支持自定义大小、高度和左右的调整
汽水音乐
新增沉浸全景声音质，需要将汽水音乐升级至 0.3.21 及以上
喜马拉雅
新增 AI 文稿，边听边看，体验更佳
新增 Audio Vivid 三维菁彩声音质，需要升级至 7.0.0.08 及以上
理想 AI 眼镜 Livis
新增 Livis 眼镜在仅驾驶音源下，导航播报结束后可以恢复手机侧被打断的媒体播放。可以在地图内将导航设置为简洁播报，体验更佳，需将眼镜固件版本升级至 2.3.25 及以上
优化 Livis 眼镜在全部音源下，可以与前后双音区同时使用
智能电动
充电体验
优化充电报告，UI 全面调整，新增多张配图，数据呈现更直观