Omdia：6G 时代将于 2029 年开启，中国首批部署，用户普及速度将慢于 5G

IT之家 11 月 11 日消息，Omdia 今日发布预测报告，全球首次 6G 商用部署将于 2029 年落地，开启新一代移动通信技术周期。

Omdia 预计首批 6G 将在 2029 年推出，标准将在 2028 年底 / 2029 年初实现。初期启动可能采用多重 RAT 频谱共享（MRSS），这将使运营商能够在 5G 和 6G 之间共享现有频谱分配，消除了等待新频谱上线的时间。

根据 Omdia 测算，到 2031 年，6G 将覆盖全球 4.24 亿用户，商业服务将在 50 多个国家和地区提供。

到 2035 年（即 6G 商用第六年），全球约 22.3% 的移动用户将使用 6G 网络；而 5G 在相同发展阶段的 SIM 卡渗透率为 26.6%，高出 4.3 个百分点。

报告认为，中国和美国是追求早期 6G 部署的市场之一，此外还有一些较小的市场，尤其是在中东和东亚。Omdia 预计 2029 年 6G 将在七个国家和地区推出。

到 2031 年，Omdia 预计中国 45% 出货量的智能手机将支持 6G，这将推动 6G 用户基础的快速增长。

在预测周期内，6G 用户规模会逐步加速，但整体行业采用率将始终低于 5G 同期水平。Omdia 指出，制约 6G 普及速度的原因主要有四点：

一是消费者升级动力不足 。大量用户尚未感受到 5G 相比 4G 的体验跃升，为新一代技术支付溢价的意愿较弱，这一“体验疲劳”效应在 6G 时代会更加明显，若缺乏必须依托大带宽、低时延的杀手级消费应用，市场接受度将面临挑战。

二是运营商投资趋于审慎 。当前全球网络运营商普遍面临 5G 投资回报压力，在 6G 商业场景与盈利模式清晰前，会对大规模资本开支保持克制。

三是移动市场进入存量成熟期 。全球移动总订阅量增速放缓、新增用户红利消退、终端换机周期延长，结构性因素将抑制 6G 初期增长。

四是物联网连接迁移滞后。未来物联网（IoT）订阅将在整体移动连接中占据更高比例，而传感器、智能电表这类设备对网络代际不敏感，向 6G 迁移的速度远慢于智能手机，会进一步拉低整体渗透率。

参考

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