马斯克、特斯拉因证券欺诈推文各缴 2000 万美元罚款，SEC 向 3350 名投资者分配 4153 万美元

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，美国证券交易委员会（SEC）表示已完成针对马斯克和特斯拉 2018 年和解案件设立的公平基金（Fair Fund）分配工作。

SEC 管理人共向 3350 名符合条件的投资者分配了 4,153 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.78 亿元人民币），款项包含利息，并已扣除相关管理费用。

据路透社报道，SEC 已向纽约曼哈顿联邦法院提交文件，请求法官正式关闭该公平基金。该基金最初规模为 4000 万美元，来自马斯克和特斯拉各自缴纳的 2000 万美元民事罚款，资金用于补偿因相关事件遭受损失的投资者。

这起案件源于马斯克 2018 年 8 月 7 日在 Twitter 上发布的一条推文。当时，他声称已经“获得资金”（funding secured），可能将特斯拉私有化。

马斯克发布相关推文后，特斯拉股价和交易量均出现明显波动，当日股价收盘较其开始发帖时上涨超过 6%；此后，随着融资并未落实，股价回落。

SEC 随后以证券欺诈指控对马斯克提起民事诉讼。2018 年达成的和解协议规定，马斯克和特斯拉分别支付 2000 万美元民事罚款，双方均未承认存在不当行为。马斯克还同意辞去特斯拉董事长职务，并允许特斯拉律师提前审查其部分 Twitter 帖子。

SEC 表示，由于符合条件的投资者获批索赔总额超过基金可分配金额，每名索赔人最终获得其获批索赔金额的 51.7%。另有 3046 份索赔申请未获通过，基金剩余约 44.9 万美元将上缴美国财政部。

SEC 特别说明，此次基金分配与另一桩涉及马斯克的诉讼无关。后者涉及马斯克在 2022 年 3 月至 4 月期间收购 Twitter 股份后，延迟 11 天披露相关持股信息。马斯克通过个人信托支付 150 万美元达成和解，同样没有承认不当行为。