全新深蓝 G318 四驱畅行乾崑版上市，一口价 18.98 万元，搭载华为全家桶

IT之家 11 月 11 日消息，全新深蓝 G318 四驱畅行乾崑版汽车今日正式上市，官方一口价 18.98 万元，是 18 万级唯一搭载华为乾崑技术与鸿蒙座舱的双电机四驱方盒子。

全新深蓝 G318 于今年 8 月在成都车展上市，搭载华为乾崑 ADS 5 Pro，覆盖城区通勤、高速行驶以及智能泊车等多种场景。

该车还搭载鸿蒙座舱 Harmony Space 5，并配备车载大模型能力，支持 10 种方言混说，可实现自然语言交互；支持 3D 智控桌面、手机与车机无缝流转等功能。

动力方面，全新深蓝 G318 四驱畅行乾崑版搭载双电机真四驱，最大马力 450 匹，最大功率 331KW，最大扭矩 552N・m。

该车拥有超 5 米方正车身、硬派机甲造型，后排放倒秒变 1.8 米大床。

目前，新车上市同步释放意向用户购车福利以及老车主福利。针对 2026 年 8 月 21-11 月 10 日下订全新深蓝 G318 的客户免费赠送整车终身质保服务。若已购买深蓝 G318 整车终身质保服务，提车后将按照购买金额退款；未购买深蓝 G318 整车终身质保服务的用户，提车后免费补赠终身质保。

此外，官方还提供了智驾、免费车检、充电桩优惠等购车礼。