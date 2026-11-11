国补后 999 元 → 502 元：小米米家无雾加湿器 3（1200）官方 11.11 直降

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小米米家无雾加湿器 3（1200）开售于 2023 年 11 月，首发价 999 元。

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据介绍，米家无雾加湿器配备 6L 大水箱，支持每小时 1200mL 纯净加湿量，实现 10 分钟疾速润燥。

睡眠模式，该产品在下支持自动暗屏，深度降噪至 32dB（A），配合 350mL / h 加湿量，实现深夜长效湿润。

此外，该产品还通过了中家院母婴认证，配备悬浮式滤芯和自动风干技术，减少发霉和异味等问题。

这款新品采用无需掀盖，即可加水，顶部配有 LCD 显示屏，提供百分比湿度数显以及动画水量进度条；底部加装隐藏式万向轮，方便用户移动。此外，该产品还可随环境湿度变化自动调节加湿量，支持米家 App、小爱音箱远程操作。

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