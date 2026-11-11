百度文心发布 ERNIE 5.5 Flash Preview 模型，11 月 25 日前开源权重

IT之家 11 月 11 日消息，百度文心大模型今日发布 ERNIE 5.5 Flash Preview，这是基于此前发布的 Base 模型的首个后训练版本。

该模型总参数 280B，激活参数 14B，支持 1M 上下文，官方称在编程、3D 建模、知识工作、内容创作等方面表现出色。

据介绍，ERNIE 5.5 Flash Preview 兼顾了智能水平和推理效率。在多项基准测试中，ERNIE 5.5 Flash Preview 取得了具有竞争力的得分，同时保持了极致的解码速度。模型 API 已在千帆平台上线，权重将于 11 月 25 日前开源。

IT之家附基准测试结果如下：

官方表示，ERNIE 5.5 Flash Preview 是后训练过程中的一个中间版本，尽管它已经取得同尺寸模型中较有竞争力的表现，但仍可能存在部分因训练不充分导致的能力缺陷。后训练仍在进行中，ERNIE 5.5 Flash 还在快速进化，将密切关注 Preview 模型在真实场景中的实际表现和用户反馈，并在后续正式版本中进行优化。

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