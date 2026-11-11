深度操作系统 deepin 25.3.0 正式版发布：新增防卡死保护，小 U 同学全面进化

IT之家 11 月 11 日消息，深度操作系统 deepin 25.3.0 正式版于今日发布，本次更新围绕系统稳定与性能、体验与智能、生态与适配三大方向全面升级。

桌面与应用体验持续改善 ：任务栏可直接断开已连接设备，关机全程持续显示动画；看图新增图片编辑能力，文档查看器支持恢复阅读位置并加入三种护眼模式；文本编辑器支持支持 markdown 渲染；日历支持添加第三方日程。

系统内核与硬件兼容能力进一步增强 ：系统内核与硬件兼容能力进一步增强：默认内核更新至 6.6.159，修复 x86、arm64、loong64 多架构安全漏洞，修复部分飞腾机型无法启动的问题；高版本内核升级至 6.18.56 版本，可在内核管理器中选择安装，以更好支持新一代硬件平台。

系统维护与数据保护更省心 ：磐石系统快照还原体验优化，创建快照可选择本地磁盘、U 盘或移动硬盘等存储位置，也可从指定位置选择快照回退；镜像默认集成电脑管家，检测、清理、修复一站完成，让系统维护像体检一样简单。

系统稳定与性能大幅提升 ：新增防卡死保护，系统严重卡顿时仍可唤醒任务栏、启动器与系统监视器等关键组件；控制中心首页加载速度大幅提升，微信、WPS、QQ、主流浏览器等常用软件在高负载场景下依然快速启动，系统久用流畅稳定。

小 U 同学全面进化 ：让 Agent OS 的系统级智能触手可及。全盘资料，一句话即可调取，你电脑里的每一份文档都能成为随时可用的知识；同时统一 MCP、Skills 与专职智能体能力入口，由小 U 同学根据任务自动调度所需能力，系统开始主动，工作自然更快一步。

IT之家附完整更新说明如下：

1. 小 U 同学

增强对话记忆与上下文自动摘要，支持任务排队与按工作区管理历史对话；

统一 MCP、Skills 与专职智能体能力入口，由小 U 同学根据任务自动调度所需能力；

支持全盘知识库，可查询已授权的本地文件内容；

支持通过自然语言创建提醒、定时与周期任务，让重复事务自动执行；

2. 系统稳定与性能

系统内核更新：系统内核与硬件兼容能力进一步增强：默认内核更新至 6.6.159，修复 x86、arm64、loong64 多架构安全漏洞，修复部分飞腾机型无法启动的问题；高版本内核升级至 6.18.56 版。

新增防卡死保护：系统严重卡顿时，仍可唤醒任务栏、启动器与系统监视器等关键组件，快速关闭导致卡顿的应用；

3. 磐石系统

优化升级前的备份与回滚策略，减少升级过程中的额外磁盘占用。

快照还原体验优化：创建快照可选择本地磁盘、U 盘或移动硬盘等存储位置，也可从指定位置选择快照回退；

4. 桌面体验

任务栏交互优化：鼠标悬停在已连接设备上，即可快速点击断开 Wi-Fi 与蓝牙；

5. Treeland

协议完成大量调整与改进，新协议计划后续作为稳定版本使用，并保证兼容性；

6. 应用更新（前往应用商店更新）

应用商店：新增网络代理设置；应用安装失败时，可在通知中心查看错误信息并进入帮助指引；

电脑管家：集成系统、硬件与网络检测，提供空间清理、大文件与重复文件清理、自启动管理及常见故障修复工具；

看图：新增图片编辑能力，支持裁剪、旋转，提供画笔、直线、箭头、矩形、圆圈等标注工具，还可添加文字、马赛克与模糊处理，看完即改，无需另开工具；

7. 硬件生态

部分国产显卡适配玲珑容器：并预装 NVIDIA 工具包（nvidia-container-toolkit），玲珑应用可顺畅调用显卡加速能力，视频播放与图形渲染体验更佳；

8. 其他

移除桌面与启动器中的翻译招募图标：桌面环境更简洁清爽。

文件管理器侧边栏树形目录：支持在图形界面中设置默认显示或收起；

1. 桌面与系统设置

修复了繁体中文环境下快捷键打开窗口特效模式时 OSD 界面显示英文的问题。

修复了通知中心点击通知中的按钮无响应的问题；

修复了龙芯平台插拔带音频接口的 HDMI 显示器后，控制中心未及时显示音频设备的问题；

修复了蓝牙传输包含中英文的长文件名文件失败的问题；

修复了部分显示器旋转后鼠标点击位置偏移的问题；

修复了触摸屏轻触及长按手势异常的问题；

修复了切换电源模式后屏幕亮度未及时更新、任务栏音量调节不实时的问题；

修复了休眠唤醒后出现多余密码提示框的问题；

修复了无摄像头设备仍显示人脸识别入口的问题；

修复了控制中心部分屏幕保护选项无法选择的问题；

修复了启动器右键菜单读取应用自启动状态时可能出现的界面卡顿问题；

修复了任务栏智能隐藏在切换工作区或最小化窗口后状态异常的问题；

修复了注销重新登录后任务栏图标加载缓慢的问题；

修复了任务栏托盘右键菜单显示为空的问题；

2. 系统更新与磐石系统

修复了智能镜像源无法切换至可用源、导致系统更新失败的问题；

修复了非中文语言环境下更新源名称仍显示为中文的问题；

修复了通过任务栏或控制中心执行立即重启时无响应的问题；

修复了本地软件包损坏导致系统升级失败的问题；

修复了磐石系统升级回退后软件仓库和网络配置信息丢失的问题；

修复了卸载 deepin-home 时连带卸载默认设置包的问题；

修复了部分系统服务安全配置不完善的问题；

修复了系统未预装 systemd-resolved 导致 VPN DNS 模式入口缺失的问题；

修复了软件包路径包含冒号时无法安装的问题；

修复了部分场景下软件包安装队列卡死的问题；

修复了 initramfs 更新失败时共享 /opt 部署与 initrd 不兼容的问题。

修复了整机备份结果页查看镜像按钮无响应的问题；

修复了备份路径切换至正常目录后警告信息未及时清除的问题；

修复了从控制中心进入备份还原时，取消鉴权后页面仍可见但无法正常操作的问题；

修复了手动分区装机并外接移动硬盘时，整机备份失败的问题；

修复了备份还原操作日志页面未在应用页面居中显示的问题；