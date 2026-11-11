中国科学家研发电刺激生发梳：结合基因疗法 28 天让小鼠恢复近 100% 毛发

IT之家 11 月 11 日消息，中国北京航空航天大学、香港城市大学等机构的研究人员开发出一种名为 Detangle 的电刺激生发梳，能够利用电脉冲将治疗性遗传物质输送至毛囊深处，同时激活与毛发生长有关的生物信号通路。

在小鼠实验中，研究人员每三天使用一次，持续 28 天后，小鼠实验区域的毛发覆盖率接近 100%，高于每天使用米诺地尔的小鼠实验组。

该研究针对的是雄激素性脱发（Androgenetic Alopecia，AGA），这是最常见的男性型和女性型脱发类型之一。其主要特征是毛囊在反复生长周期中逐渐微型化，最终长出越来越细、越来越短的毛发。

双氢睾酮（DHT）是这一过程的重要影响因素。它由睾酮转化而来，能够作用于对雄激素敏感的毛囊，促使毛囊逐渐萎缩，导致头发密度下降。

▲ 使用 Detangle 治疗的小鼠毛发恢复情况。最后一张照片显示的是实验一个月后的状态

现有治疗方法各有局限：外用药物需要穿过皮肤屏障才能抵达毛囊深处，药物递送效率受到限制；口服药物虽然能够绕过皮肤屏障，但也可能对身体其他组织产生不必要的影响。

为解决这一问题，研究团队设计了 Detangle。这是一套梳子形态的生物电子系统，梳齿内部集成了不同高度排列的电极，以及用于储存和释放治疗物质的微型载药模块。

当装置接触头皮时，不同高度的电极会产生局部电场，并通过特定电脉冲帮助治疗物质穿过皮肤表层，进入更深层的毛囊区域。研究显示，该系统产生的增强电场在毛囊区域的穿透深度最高可达到传统外部施加方式的约 9 倍。

在药物递送方面，Detangle 主要输送两种遗传物质：一种是编码血管内皮生长因子 A（VEGFA）的质粒，用于促进毛囊周围血管新生；另一种是靶向类固醇 5α 还原酶 2（SRD5A2）的 siRNA，用于抑制局部雄激素合成。

与此同时，电刺激本身也能够激活与毛发生长相关的生物信号通路。研究团队将电刺激、局部基因物质递送与毛囊代谢调节相结合，以期同时改善毛囊周围的血液供应并抑制雄激素相关影响。

在雄激素性脱发小鼠模型实验中，研究人员每三天使用一次 Detangle，持续 28 天。实验结束后，接受该装置治疗的小鼠实验区域毛发覆盖率接近 100%；作为对照，每天使用米诺地尔的小鼠毛发覆盖率约为 70%。

研究还通过组织学分析观察到，Detangle 能够增加毛囊数量、改善毛囊状态，并提高治疗区域的血液供应。

不过，这项研究目前仍处于动物实验阶段。相关成果尚未证明该装置对人类雄激素性脱发具有同等效果，其人体使用效果和长期安全性也有待进一步验证。研究人员仍需评估不同皮肤结构、毛囊深度以及遗传物质局部递送可能带来的长期影响。

这项研究于 11 月 3 日发表于《自然通讯》（Nature Communications）。IT之家附论文地址：

https://doi.org/10.1038/s41467-026-79122-3