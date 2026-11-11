全球首个“语音控制卫星”纪录诞生，喊话成功启动《毁灭战士》游戏

IT之家 11 月 11 日消息，挪威奥斯陆业余无线电小组（LA4O）于 11 月 9 日发布博文，宣布其小组成员通过地面无线电发送语音指令，成功让在轨的 OPS-SAT PRETTY 卫星启动经典游戏《毁灭战士》。团队称，这是全球首次通过无线电链路，让卫星自主识别并执行口头指令。

该实验由太空机器学习技术公司 Tanagra Space 牵头，联合欧洲航天局、格拉茨理工大学及业余无线电爱好者完成。卫星原本没有语音控制功能，团队利用可更新的软件和软件无线电设备，为它增加了“听懂指令”的能力。

实现过程并非一帆风顺。早期测试中，卫星虽然收到了信号，录音却噪声严重。团队调整信号处理方式后，使用约 27MB 的 AI 语音识别模型，将接收到的声音转为文字，再检测游戏启动指令。

本次实现于 2026 年 7 月 27 日完成，团队当天先从奥斯陆（Oslo）一处屋顶地面站发送预先录制的合成语音，成功触发游戏。当晚卫星再次过境时，成员 Jon（呼号 LB9BJ）改为直接对着麦克风发出指令，同样获得成功。从最初提出设想到实验完成，项目共用时 59 天。

IT之家援引博文介绍，OPS-SAT PRETTY 是尺寸约为 10×10×34 厘米的立方体卫星，接收声音后，在卫星上完成录音、降噪和基于人工智能的语音识别，再根据“PRETTY”和“DOOM”等关键词启动程序，并向地面回传纪念图像。地面站使用 1,296 兆赫调频信号，发射功率约 80 瓦。

项目负责人表示，实验重点不是在太空玩游戏，主要是让卫星自主分析无线电信号并采取行动。未来，类似技术有望用于识别遇险求救信号等任务。