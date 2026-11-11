度小满、蚂蚁科技、腾讯、京东科技、抖音等参加互联网贷款自律相关会议，筹备成立工作委员会

IT之家 11 月 11 日消息，据中国互联网金融协会今日消息，11 月 6 日，中国互联网金融协会互联网贷款自律工作委员会筹备组第三次会议在京召开。协会秘书处主持会议，度小满、蚂蚁科技、腾讯、京东科技、抖音等筹备组成员单位出席会议。

会议审议通过筹备工作报告，同意按流程提请成立工作委员会。会议认为，筹备组自成立以来，重点聚焦互联网助贷业务领域，密切关注行业发展动态，深入推动政策贯彻落实，研究报送多期热点前沿问题情况专报，组织开展信贷资金挪用风险专项审计，以高标准、严要求的实际行动引领助贷平台规范健康发展。

会议强调，工作委员会是组织实施助贷平台自律管理的机制保障。成员单位应当具备强烈的合规意愿和较高的合规水平，要严把准入关，按照更高标准、更严要求稳慎推进成员单位遴选工作；同时，通过信息报送、自律检查、专项审计、年度评估评价等方式，加强对成员单位的自律管理。

会议听取筹备组各成员单位关于“践行金融为民理念，引领互联网贷款行业健康发展”系列举措落实进展的汇报。

会议指出，系列举措发布后，筹备组成员单位率先严格执行，部分从业机构主动对标执行，社会各界广泛关注，发挥了良好的引领示范效应。

会议要求，全面深入总结举措落实情况，梳理形成典型案例，适时发布。会议还讨论了互联网贷款有关术语定义、客群分析等研究报告，要求根据会议意见进一步修改完善。

IT之家注：中国互联网金融协会（NATIONAL INTERNET FINANCE ASSOCIATION OF CHINA，英文缩写 NIFA）是 2015 年 7 月 18 日由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。