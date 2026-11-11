华为官宣比亚迪腾势 N8 搭载 HUAWEI HiCar 手车互联，支持三折叠手机形态跨端同步

IT之家 11 月 11 日消息，华为官方今日宣布，比亚迪腾势 N8 新车将搭载 HUAWEI HiCar 手车互联系统，支持三折叠形态跨端同步，宣传“手机怎么折，巨幕怎么变”。

IT之家注意到，全新腾势 N8 将于 11 月 12 日正式上市，新车此前已开启小订，搭载了天神之眼 5.0、第二代刀片电池、闪充技术、云辇-A 等技术。

新车长 5150mm、宽 1999mm、高 1820mm，轴距 3075mm；搭载第二代刀片电池及闪充技术，纯电续航可达 1003km。新车提供天霁青、暗夜黑、流光银和舒云灰共 4 款纯色，以及深空蓝、极光绿、日光橙和星暮灰共 4 款拼色供选择。

全新腾势 N8 搭载「天际屏 + 巨幕屏」智能座舱（1.1 米超长 PHUD 天际屏 + 30 英寸超大巨幕屏），其中天际屏主要承载导航、车速等驾驶信息，让重要信息抬头可见；巨幕屏则满足全车的多元交互与娱乐需求，支持多窗口协同、全屏观影、无麦 K 歌等丰富场景。

新车提供后置单电机两驱、三电机四驱两种动力形式。其中后置单电机分为 320 千瓦、370 千瓦两个功率版本。易三方三电机版本采用一前二后电机布局，前电机最大功率 270 千瓦，左右后电机最大功率均为 310 千瓦，系统综合最大功率 890 千瓦，可实现圆规掉头和智能蠕行等模式。