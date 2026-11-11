泰国官员就政客收到间谍软件警告一事与苹果举行会谈

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博社报道，泰国政府已与苹果公司的代表举行会议，讨论多名政界人士及其他人员收到的间谍软件攻击警告。这是苹果面向全球 99 个国家用户发出的一轮安全通知。

苹果表示，公司于 10 月 29 日发出了相关通知，此前检测到与雇佣型间谍软件攻击特征相符的活动。IT之家注意到，泰国已有多名政界人士表示收到了这类警告，引发外界对攻击者身份及其攻击动机的关注。

据《曼谷商业报》（Krungthep Turakij）等媒体报道，泰国数字经济与社会部长猜查诺克 · 奇乔布（Chaichanok Chidchob）当地时间周三在与苹果代表会面后表示，收到安全警告并不意味着设备一定已经遭到成功入侵。他还指出，目前泰国当局没有证据表明，近期发生的攻击企图涉及以色列 NSO Group 公司开发的 Pegasus 间谍软件。

近期收到苹果警告后，一些泰国政界人士开始质疑，此次事件是否与 Pegasus 有关。此前，这款间谍软件据称曾在 2022 年被用于监控泰国亲民主运动人士。

苹果拒绝透露触发安全警告的具体条件，理由是公开相关细节可能帮助攻击者调整攻击手段，从而逃避检测。不过，苹果为收到威胁通知的用户提供了相应的安全指导，说明应该采取哪些应对措施。

泰国政府还计划于周四与多家科技公司举行会议，讨论相关安全威胁及可能采取的防范措施，其中也包括针对 Android 设备的风险。

苹果建议，收到威胁通知的用户开启设备的锁定模式（Lockdown Mode），并寻求专业安全机构的帮助，以进一步检查设备并降低潜在风险。