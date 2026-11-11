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联发科“认领”今日宜休 iFlow 智能温控系统芯片平台：全系搭载 Genio 420

2026/11/11 18:15:29 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 11 日消息，今天（11 日）晚间，@联发科技官方微博 发文宣布，MediaTek 赋能 ISHO 今日宜休发布 AI 睡眠科技生态产品 ——ISHO iFlow 智能温控系统和 Pro 版本，两款产品均采用 MediaTek Genio 420 平台，并搭载芯发科技（ZelusTek）自主开发的 Genio 420 系统级模组，以端侧 AI 算力助力打造更智能的睡眠体验。

今年 3 月，联发科发布了 Genio 420。其采用 6nm 制程，提供 7.2 TOPS 系统 AI 算力，整合 16GB LPDDR5X。其与现有 Genio 720、Genio 520 脚位兼容，方便用户迁移芯片型号。

10 月末，今日宜休正式发布品牌首款睡眠干预产品 ISHO iFlow 智能温控系统，定价 9999 元起

  • 标准版：9999 元；

  • Pro 版：12999 元起；

  • SHANGXIA 联名款：15999 元起。

据IT之家了解，今日宜休 ISHO iFlow 智能温控系统可自适应身体与床面的变化；支持 BCG 无感监测，整晚连续捕捉心率、呼吸，心脉同源采集，可双人独立监测，多点感知覆盖整个床面。

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