联发科“认领”今日宜休 iFlow 智能温控系统芯片平台：全系搭载 Genio 420

IT之家 11 月 11 日消息，今天（11 日）晚间，@联发科技官方微博 发文宣布，MediaTek 赋能 ISHO 今日宜休发布 AI 睡眠科技生态产品 ——ISHO iFlow 智能温控系统和 Pro 版本，两款产品均采用 MediaTek Genio 420 平台，并搭载芯发科技（ZelusTek）自主开发的 Genio 420 系统级模组，以端侧 AI 算力助力打造更智能的睡眠体验。

今年 3 月，联发科发布了 Genio 420。其采用 6nm 制程，提供 7.2 TOPS 系统 AI 算力，整合 16GB LPDDR5X。其与现有 Genio 720、Genio 520 脚位兼容，方便用户迁移芯片型号。

10 月末，今日宜休正式发布品牌首款睡眠干预产品 ISHO iFlow 智能温控系统，定价 9999 元起。

标准版：9999 元；

Pro 版：12999 元起；

SHANGXIA 联名款：15999 元起。

据IT之家了解，今日宜休 ISHO iFlow 智能温控系统可自适应身体与床面的变化；支持 BCG 无感监测，整晚连续捕捉心率、呼吸，心脉同源采集，可双人独立监测，多点感知覆盖整个床面。

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