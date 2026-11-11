消息称字节跳动发力智能体赛道，计划推出类似 Meta Muse 的 AI 助手

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博社报道，字节跳动计划在未来几周内推出一款类似 Meta Muse 的 AI 助手，巩固其在 AI 视频生成领域的领先优势。字节跳动希望借此加快追赶美国顶尖 AI 实验室的步伐，目标是在未来三年左右缩小双方差距。

知情人士透露，字节跳动联合创始人张一鸣近日在一次面向 AI 团队的全员会议上，向研究人员、工程师及相关支持人员介绍了这一计划，并明确了接下来的重点工作。

张一鸣认为，字节跳动有能力在 AI 前沿领域与 Anthropic、OpenAI 等行业领先企业展开竞争。不过，他也提醒团队，真正达到这些公司的水平，至少还需要等到 2029 年或 2030 年。

字节跳动计划推出的新款 AI 智能体，将承担与 Meta 今年 9 月推出的 Muse 类似的角色。Muse 上线后在美国市场获得了不错的反响，它将 Meta 长期积累的 AI 研究成果整合为一款语音交互助手，并配有动画虚拟形象，可以帮助用户完成各种任务。

Meta 正计划将 Muse 推广至旗下多款硬件产品，包括不同型号的智能眼镜，以及一款专门为该 AI 助手打造、即将推出的 Muse Charm 便携设备。目前尚不清楚字节跳动是否也打算为自己的 AI 助手开发配套硬件。

张一鸣目前已将大量时间投入幕后工作，参与制定字节跳动的 AI 战略。而在他看来，当前最需要关注的问题之一就是数据。

知情人士称，43 岁的张一鸣在会议上表示，字节跳动 Seed 系列大语言模型的预训练数据集规模，比美国顶尖竞争对手使用的数据集小了好几个数量级。

张一鸣的这番表态此前从未被报道过，也让外界得以一窥这位企业家对 AI 产业竞争的真实判断。作为 TikTok 和中国最受欢迎的 AI 聊天应用豆包背后的推动者，张一鸣正重新展现出在 AI 领域争夺领先地位的雄心。

字节跳动曾是中国 AI 产业的重要先行者，但随后在竞争中被 DeepSeek 等企业拉开差距。如今，公司正试图重新夺回优势，核心计划包括投入最高 700 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,681.43 亿元人民币），并将 Seedance 打造成中国领先的视频 AI 平台。

在会议上，张一鸣还再次强调，字节跳动不应过度依赖模型蒸馏技术，而应该着眼长远发展。所谓模型蒸馏，是指利用规模更大、能力更强的模型所产生的输出结果，训练和改进规模较小的模型。

目前，Seed 已成为中国 AI 领域少数尚未取得重大突破的主要竞争者之一。其既没有推出在全球主流模型评测榜单上跻身顶尖行列的大语言模型，也尚未向开发者开放模型权重，供其基于这些参数开发自己的应用。

字节跳动目前真正拥有明显优势的 AI 领域是视频生成。依托庞大的视频数据资源，公司通过 Seedance 系列打造了具备全球竞争力的视频生成模型，并成功实现商业化。OpenAI 关闭 Sora 后留下的市场空间，也为字节跳动提供了进一步发展的机会。

字节跳动上一次对 Seed 大语言模型进行重大更新是在今年 6 月，当时发布了 Seed 2.1。Seed 团队当时承认，模型在最具挑战性的开放式任务以及前沿科研问题解决方面，仍有进一步提升的空间。

英国《金融时报》今年 8 月报道称，字节跳动正在训练一款参数规模可能达到 10 万亿的模型，其规模可与 Anthropic 最高端的 Claude Mythos 相媲美。

在中国，字节跳动也是招聘和留住 AI 人才最积极的企业之一。公司为 Seed 团队的研究人员和工程师提供了区别于其他部门员工的优先股权激励方案，以增强人才吸引力。

目前，Seed 团队拥有约 1000 名研究人员和工程师，由吴永辉负责领导。张一鸣于 2025 年从谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Google DeepMind 挖来了这位技术人才。

除了语言模型、视频模型和图像模型，Seed 团队还在研发机器人 AI、虚拟现实及其他硬件相关技术。今年 10 月，Seed 成为首个成立独立安全与对齐部门的中国大型 AI 实验室，并为该部门招聘了约 10 名核心研究人员。