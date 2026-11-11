东风日产 NV200 PHEV 车型将于 11 月 13 日亮相，NX7 车型同步开启预售

IT之家 11 月 11 日消息，日产中国管理委员会主席、东风汽车有限公司总裁马智欣在微博发文，透露 NISSAN DAY 将于 11 月 13 日在珠海举行。届时日产 NX7 将开启预售，日产 NV200 PHEV 车型也将正式亮相。

参考先前谍照，NV200 PHEV 前脸采用封闭式格栅，配备了全新大灯组，采用贯穿设计下部出风口。车身采用侧滑门设计，搭载全新双色轮圈。车辆将搭载插电混动系统，纯电续航在 80-150km 之间，并有望同步推出燃油版本。

在 NX7 方面，该车已在今年 8 月完成申报，尺寸为 4785×1932×1665mm，轴距 2815mm；搭载 40.9 度宁德时代电池；配备激光雷达，支持城市 NOA 功能。

据介绍，该车拥有全舱可触面积 90% 软包，中控台、门板、扶手等全部圆角处理；256 色撞色氛围灯，采用「见光不见灯」的隐藏光源设计；AI 零压云毯座椅 2.0，支持 AI 自适应主动贴合，配备 12 点 SPA 级按摩、10 种按摩模式，还有四座通风加热，副驾支持一键平躺。

新车提供两套轮胎规格，拥有三款轮毂设计，兼顾外观质感、行驶静谧与能耗。东风日产官方表示，三款轮毂均经过空气动力学优化，可降低高速行驶风噪与风阻，改善能耗与续航。