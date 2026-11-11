统信桌面操作系统 V25（2500u2）发布：新增防卡死保护，AI 助手变身“小 U 同学”

IT之家 11 月 11 日消息，统信桌面操作系统 V25（2500u2）正式发布。本次版本为质量提升更新，围绕系统稳定与性能、智能体验、国产生态适配三大方向升级，全面覆盖 AMD64、ARM64、LoongArch、SW64 架构。

核心亮点方面，系统新增防卡死保护机制，在严重卡顿状态下仍可唤醒任务栏、启动器与系统监视器，强制关闭导致卡顿的应用；原 UOS AI 升级为“小 U 同学”，支持全盘知识库检索、多智能体自动调度与任务排队管理；同时集成全新电脑管家，提供检测、清理、修复一站式系统维护能力。

小 U 同学（原 UOS AI）

支持自然语言创建提醒、定时与周期任务，自动执行重复事务

接入全盘知识库，可查询已授权的本地文件内容

统一 MCP、Skills 与专职智能体入口，根据任务自动调度能力

增强对话记忆与上下文自动摘要，支持任务排队与按工作区管理历史对话

支持按会话独立配置权限模式，文件保存权限可控，减少重复审批

系统稳定与性能

控制中心首页加载速度大幅提升

优化微信、WPS、QQ、主流浏览器及常用系统工具在高负载下的启动速度

新增防卡死保护，系统严重卡顿时可唤醒关键组件强制关闭卡顿应用

DDE 桌面体验

新增安全密钥（Passkey）登录方式

任务栏支持鼠标悬停已连接设备，快速断开 Wi-Fi 与蓝牙

按更新类型调整更新完成后的欢迎界面展示规则，减少重复弹出

关机全程持续显示动画，避免短暂黑屏误判关机完成

电脑管家

集成系统、硬件与网络检测，提供空间清理、大文件与重复文件清理、自启动管理及常见故障修复工具

磐石架构 2.0

系统快照支持存储至本地磁盘、U 盘或移动硬盘，也可从指定位置回退

优化升级前备份与回滚策略，减少升级过程中的额外磁盘占用

支持管理员为指定系统服务配置目录写入权限，改善 EasyConnect、深信服 VPN 等应用兼容性

生态兼容

玲珑应用增强对国产显卡与 NVIDIA 显卡的加速支持，改善视频播放与图形渲染体验

其他体验优化

文档查看器支持恢复上次阅读位置、视图与布局，新增三种护眼模式

应用商店新增网络代理设置，安装失败时可在通知中心查看错误信息与帮助指引

优化 Qt 框架应用对异体字的显示，改善 WPS 等应用对澳门异体字的呈现

问题修复与提升（主要项）

内核：修复部分机型休眠唤醒后无线网络异常、静置后整机卡死、插拔 U 盘识别慢、独立显卡分辨率无法点亮等问题

DDE：修复连续注销后登录无响应、自定义壁纸重启被还原、4K 屏登录缩放失效、电源键关屏后无法唤醒、剪贴板进程异常、控制中心闪退等问题

文件管理器：修复长文件名显示异常、分区加密恢复密钥保存失败、SMB 共享挂载失败、升级后不显示系统盘与数据盘等问题

窗口管理器：修复多屏切换、边缘分屏失效、多任务视图快捷键无响应、合盖后仅显示壁纸、关机后不记住工作区状态等问题

输入法与全局搜索：修复搜狗输入法崩溃、状态栏拦截任务栏点击、候选词框位置异常、Ctrl+Shift 无法切换、全局搜索鼠标移开即退出等问题

其他应用：修复邮箱筛选与联系人导入导出异常、浏览器截图空白与网页花屏、相册恢复异常、看图打开异常 SVG 崩溃等问题

硬件支持

CPU：覆盖飞腾、兆芯开先系列、海光 C86、龙芯 3A6000/3B6000M、申威 SW831 及 Intel、AMD 主流芯片

GPU：覆盖景嘉微 JM92/JM11、芯动风华二号、摩尔线程全系列、格兰菲、凌久微、芯瞳、象帝先、慧荣及 AMD、NVIDIA 主流显卡

官方公布的已知未修复问题包括：部分设备多任务视图加载速度有待优化；LoongArch 搭配景嘉微 11 系显卡调节音量时界面可能短暂异常；双屏环境下搜狗输入法副屏候选词框可能不跟随光标。用户可通过【控制中心】-【更新】升级体验。