“玄龙”隐身性能达世界前列！我国攻击-11 察打一体无人机更多硬核实力揭秘，或改变未来战场形态

IT之家 11 月 11 日消息，今天是人民空军 77 岁生日。央视军事 9 日发布了一段视频，展示了我国攻击-11 无尾飞翼布局无人机（代号“玄龙”）外观细节。而在中央广播电视总台中国之声今日的报道中，还揭秘了该机更多硬核实力。

报道提到，“玄龙”最大的特点就是气动外形使用了大飞翼设计，也就是没有水平尾翼、没有垂直尾翼，整个飞机自己就是一个大翅膀，造型非常科幻。

中国之声《烽线瞭望》军事评论员傅前哨介绍称，无尾飞翼布局和其他的带垂直尾翼、水平尾翼的这些飞行器相比，它的隐身性能非常好。它的雷达反射截面小，尤其是在侧向，雷达反射截面是非常小的。

取消垂直尾翼，这架飞机采用了新的控制方式，就是开裂式的方向舵。在翼尖处，装设两片或者四片能够张开的翼面舵，通过左右的阻力差来改变飞机的航向。可以说攻击-11 或者玄龙，是目前世界上隐身性能最好的察打一体无人机之一。

从弹舱的尺寸来看，攻击-11 的容积比较大，足以放下多种不同类型的空对地的精确制导弹药。这里面包括空对地的导弹、空对地的精确制导炸弹，无论是用北斗导航的，还是用激光定位的，这些精确制导的武器它都可以挂载。

根据任务的不同，在弹舱内挂载的弹药大小、数量也是有区别的。那么最大的弹药可能是一个弹舱挂一个，对一些重点的目标发动精确毁伤攻击。它也可以挂载一些重量和尺寸相对比较小的精确制导弹药，出动一次就能够给多个目标，特别是移动目标进行分批次的精确打击。

傅前哨透露，“玄龙”还采用了跟很多有人驾驶战斗机同款的涡扇发动机。而过去的察打一体无人机，包括美国和还有一些国家的，其动力装置一般不是活塞就是涡桨，和现役的有人驾驶战斗机速度差比较大，比较难进行协同配合。

也就是说，具备高速度高机动性的“玄龙”出现，让有人驾驶战斗机不再像摩托车带着自行车作战。而这个变化，可能直接改变未来战争的战术战法，乃至改变未来战场的形态。

IT之家留意到，报道还提到，当我们“大大方方展示”攻击-11“玄龙”的时候，可能也意味着更多更先进的、更智能的、具备更强作战能力的无人机已经在路上，甚至已经在天上了。

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