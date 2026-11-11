科学家找到细胞“逆龄”新方法：不到两个月一衰老指标最多回退 60 年

IT之家 11 月 11 日消息，科学家早已知道如何让细胞变得年轻，至少他们可以将成年细胞转化为与胚胎中的细胞非常相似的多能干细胞。这项技术一直是生物学研究的重要基础，但由于存在一些风险，这类方法并不适合直接用于抗衰老技术。

“你不会希望自己的身体里出现多能干细胞，因为它们可以变成各种类型的细胞。”德国波恩大学研究干细胞的教授奥利弗 · 布吕斯特勒（Oliver Brüstle）说。

此外，参与干细胞转化过程的少数几个关键基因，如果持续处于活跃状态，可能会推动癌症形成。因此，布吕斯特勒及其团队一直在寻找其他方法，希望在不让细胞进入多能状态的情况下实现细胞“逆龄”。

在近期发表于《Aging Cell》期刊的一项研究中，研究人员选取了不同年龄人群的血细胞作为起点，其中包括一名婴儿和一名 101 岁的捐献者。

研究人员引导这些细胞进入更年轻的状态，但并未让它们完全转变为类似胚胎的干细胞。随着这一转化过程推进，DNA 中用于估算细胞年龄的化学信号也发生了变化。在不到两个月的重编程过程中，其中一项生物标志物的测定结果最多回退了 60 年。

即使研究人员大幅降低了细胞的增殖能力，细胞的衰老迹象仍然持续逆转。这意味着，观察到的细胞年轻化现象，不能仅仅用细胞不断分裂、产生新细胞来解释。不过，究竟是什么机制消除了这些衰老迹象，目前仍不清楚。

“我们希望最终能够在整个动物体内实现这种效果。”布吕斯特勒说。“但如果考虑将其应用于患者，就必须确保这不只是一次实验室现象，因此关键在于找到背后的机制。”

研究人员还将血细胞特异性地转化为一种能够产生神经元的细胞。不过，这项研究存在一个局限：血细胞和神经元的衰老时间线并不相同，因此，使用不同的衡量标准可能会夸大细胞衰老逆转的程度。

论文作者承认了这一局限，但他们认为，这种测量差异并不能解释所有发生逆转的衰老相关生物标志物。

如果给患者使用抗衰老药物，血细胞转变为具有神经元特征的细胞显然不是理想结果。不过，这一过程对于其他再生医学用途仍可能具有价值。

在布吕斯特勒看来，这项研究最令人兴奋的成果之一，是研究人员能够从中获取有关细胞逆龄过程的信息。

通常，制造干细胞的过程非常迅速。这对于许多实验而言十分有用，但也意味着研究人员很难观察细胞在转化过程中如何逐渐摆脱衰老标志物。

而在这项新研究中，由于科学家能够缓慢地拨回细胞的生物钟，他们得以追踪细胞逆龄过程中的每一个步骤。

“现在，我们终于可以更容易地拆解这一过程，而不是面对一个瞬间发生的事件。”布吕斯特勒说。

据IT之家了解，科学家在 20 年前就开始尝试将成年细胞转化为干细胞，但对于随后发生的细胞逆龄过程，我们一直知之甚少。这意味着，当临床研究人员测试针对年龄相关疾病的潜在医疗干预措施时，他们此前并不总能找到可靠的衡量标准进行比较。

“现在我们有了一个模型。”布吕斯特勒说。“你可以沿着这个模型开展研究，并尝试探索无数种因素。是什么影响了这一过程？这将帮助你找到背后的机制。这就是我们的希望。”

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