DeepL 推出旗下最逼真语音 AI 翻译模型 Aure，实时复现说话者语气起伏、情绪流转等

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 11 日，DeepL 推出语音 AI 翻译模型 Aure，官方称这是其迄今最具动态感、表现最逼真的语音 AI（Voice AI）模型，不过该模型暂不支持中文。

据介绍，作为 DeepL Voice 的底层驱动核心，Aure 能够持续动态适配翻译语音，实时复现说话者的语气起伏、情绪流转、重音强调及语速快慢。使得语音翻译不仅局限于传递字面词句，更能完整保留赋予人类对话自然度与感染力的个性特色、细腻情感及丰富表达。

官方表示，Aure 建立在 DeepL 近期推出的声音保留技术基础之上。该技术使人们能够以自己辨识度极高的原声音色跨语言交流，摆脱了千篇一律的机械合成音。如果说这一突破成功保留了说话者的音色特征，那么 Aure 则更进一步：它能全程捕捉声音在对话中的动态起伏与即时反应，将人类自然言语中更多的自发性与真实神韵注入实时翻译中。

Aure 已支持 DeepL Voice 网页会议版、DeepL Voice 面对面交谈版以及 DeepL 语音 API。该模型首发支持英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、日语、葡萄牙语及韩语，后续将逐步拓展至更多语种。对于 Aure 尚未支持的语言，DeepL Voice 会自动使用之前的语音模型。

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