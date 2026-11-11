路虎卫士新增 6 款 Atlas 系列车漆，灵感来自世界各地自然景观

IT之家 11 月 11 日消息，据外媒 motor1 报道，当地时间 10 日，路虎卫士宣布新增 6 款 Atlas 系列车漆，灵感来自世界各地的自然景观，分别借鉴肯尼亚西南部的草原、意大利火山岛、爱尔兰、英格兰湖区，以及澳大利亚蓝山地区的地下洞穴。

六款车漆中，“马拉红”和“潘泰莱里亚蓝”由卫士昔日的经典颜色重新设计而来，“戈尔韦绿”和“白金汉蓝”则属于经典配色回归，“艾拉绿”和“杰诺兰金”是首次亮相。

马拉红以肯尼亚马赛人的聚居地区为灵感，是经典马赛红的重新演绎。潘泰莱里亚蓝取材于西西里岛附近的潘泰莱里亚火山岛，基于经典盛典蓝重新设计。

戈尔韦绿得名于爱尔兰戈尔韦郡。白金汉蓝则是经典车漆直接回归，曾在 2006 年至 2013 年间用于旧款卫士车型。两款配色并不限于 OCTA 车型，也可供其他版本选择。

艾拉绿和杰诺兰金是此次新增的两款全新颜色，分别以英格兰湖区的艾拉瀑布和澳大利亚蓝山地下的杰诺兰石灰岩洞穴为灵感。

六款车漆均搭配黑色撞色车顶，部分卫士 90 和 110 车型还可选装白色车顶，具体取决于车型配置和销售市场。

据IT之家了解，卫士目前提供 90、110 和 130 三种车身版本，其中 130 采用三排座椅布局，最多可乘坐八人。Atlas 系列车漆覆盖部分卫士 90、110 和 130 车型，较新的 Vertex 版、X 版和 OCTA 高性能版同样支持，具体可选颜色仍因配置和销售地区而异。

此外，部分车型无法选装 Atlas 系列车漆：卫士 S 版、硬顶商用 S 版、130 Outbound 版、奖杯特别版，以及中东和北非市场的 525 Ultimate 特别版、中国市场的黑色外观特别版。