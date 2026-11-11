俄罗斯月球核电站新计划：明年选定方案、本世纪 30 年代中期运行

IT之家 11 月 11 日消息，据央视新闻报道，当地时间 10 日，俄罗斯国家原子能公司首席执行官利哈乔夫表示，该公司计划于 2027 年选定月球核电站方案。

利哈乔夫在当日举行的政府航天发展战略会议后透露，俄罗斯国家原子能公司正在研究 5 种月球核电站方案，将于 2027 年选定其中一种。当前，国家原子能公司、俄罗斯库尔恰托夫研究所与俄罗斯科学院正在联合研究相关课题。

他进一步表示：“这里说的是功率可达 10 千瓦的月球核电站，计划于 21 世纪 30 年代中期开始运行。目前我们正在深入研究 5 种构型，从把核能直接转换为电能，到建造相应的涡轮装置。我们必须在明年选定构型并启动相关工作。”

参与俄罗斯月球发电站项目的俄库尔恰托夫研究所所长米哈伊尔 · 科瓦尔丘克今年 3 月表示，俄罗斯可能在 5 至 7 年内在月球上建成核电站。

据IT之家此前报道，去年 12 月，俄罗斯国家航天集团宣布与拉沃奇金科研生产联合体签署了一项合同，希望在 2036 年前建成一座月球发电站，合同于同年开始执行。

当时，俄罗斯国家航天集团强调：“该项目是朝着建立永久运行的月球科研站，并从一次性任务过渡到长期月球探测计划迈出的重要一步。”

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