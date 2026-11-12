全球最大 AI 聚合平台 OpenRouter 正式并入 Stripe：将优化词元路由和用量

IT之家 11 月 12 日消息，Stripe 昨日（11 月 11 日）发布博文，宣布全球最大 AI 模型 API 聚合平台 OpenRouter 已正式并入旗下，并共同携手帮助企业探索新的商业模式，并优化词元（Token）路由和用量。

Stripe 对 AI 领域的布局，正在进一步延伸至企业如何选择和使用模型。双方提出的方向不仅包括探索新模型，也涉及如何分配模型调用、优化词元使用，让企业更有效地使用 AI 资源。

交易金额方面，《纽约时报》今年 8 月报道称，援引一位了解协议的匿名人士透露，Stripe 收购 OpenRouter 的价格为 75 亿美元。而彭博社在此前报道中，使用的是“超 70 亿美元”这一口径。