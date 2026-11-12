全球最大 AI 聚合平台 OpenRouter 正式并入 Stripe：将优化词元路由和用量

IT之家 11 月 12 日消息，Stripe 昨日（11 月 11 日）发布博文，宣布全球最大 AI 模型 API 聚合平台 OpenRouter 已正式并入旗下，并共同携手帮助企业探索新的商业模式，并优化词元（Token）路由和用量。
Stripe 对 AI 领域的布局，正在进一步延伸至企业如何选择和使用模型。双方提出的方向不仅包括探索新模型，也涉及如何分配模型调用、优化词元使用，让企业更有效地使用 AI 资源。
交易金额方面，《纽约时报》今年 8 月报道称，援引一位了解协议的匿名人士透露，Stripe 收购 OpenRouter 的价格为 75 亿美元。而彭博社在此前报道中，使用的是“超 70 亿美元”这一口径。
延伸阅读
OpenRouter 成立于 2023 年，由 Alex Atallah 与 Louis Vichy 联合创立，总部位于美国旧金山，其联合创始人兼首席执行官 Alex Atallah 此前是全球最大 NFT 交易平台 OpenSea 的联合创始人。
OpenRouter 定位为 AI 模型网关与路由平台，开发者通过统一的 OpenAI 兼容 API，即可调用来自 OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistral 等厂商的模型，无需分别接入各家服务。目前已接入超过 80 家供应商的 400 多款 AI 模型，服务超过 1000 万开发者和企业，客户包括英伟达、Zoom 和 Lovable。由于业务形态与 Stripe 相似，OpenRouter 长期被称为“LLM 领域的 Stripe”。
此次收购并非突然达成：Stripe 早于 2026 年 8 月 19 日就宣布已同意收购 OpenRouter，并在 11 月 10 日宣布交易完成，交易金额据报约为 75 亿至 80 亿美元（约合 500 亿至 534 亿元人民币）。
在融资层面，OpenRouter 于 2026 年 5 月完成 1.13 亿美元 B 轮融资，当时估值约为 13 亿美元，投资方包括 Andreessen Horowitz（a16z）和 Lux Capital。
OpenRouter 披露，2026 年 10 月平台处理约 790 万亿 Token，较 9 月增长 37%，创下单月新高，其中约 76% 来自智能体（Agent）相关 API 调用。
Stripe 由 Patrick Collison 和 John Collison 兄弟创立，总部设于美国旧金山和爱尔兰都柏林，主业是为互联网企业提供支付等可编程金融基础设施。此前其已推出 Token Billing 等 AI 计费产品，帮助企业追踪模型使用量和成本。