美国宇航局示警：2026 年厄尔尼诺发展迅速，恐超过 1997 年历史最强记录

IT之家 11 月 12 日消息，美国国家航空航天局（NASA）10 月 23 日发布卫星观测对比显示，2026 年厄尔尼诺发展迅速，太平洋海面高度异常分布与 1997 年强厄尔尼诺时期相似。

1997 年 10 月 13 日的太平洋海面高度

2026 年 10 月 12 日的太平洋海面高度

科学家利用长达 35 年的卫星测高记录，对比了 1997 年、2015 年和 2026 年同期的太平洋状况。今年 10 月的数据显示，赤道太平洋中东部海面高于正常水平，异常暖水一直延伸至南美洲沿岸，整体呈现西低东高的格局。相比之下，2015 年同期的异常暖水并未同样明显地抵达南美沿岸。

在追踪调查方面，海面高度为何能反映厄尔尼诺？美国宇航局指出海水受热会膨胀，暖水积聚也会抬高海面。信风减弱后，原本聚集在西太平洋的暖水向东移动，又进一步影响风场，形成海洋与大气相互强化的循环。卫星因此能够通过测量海面起伏，追踪热量分布的变化。IT之家附上相关图片如下：

NASA 报道援引美国国家海洋和大气管理局 10 月 8 日的预测称，到 2027 年前三个月，出现强至极强厄尔尼诺的概率为 83%。不过，NASA 喷气推进实验室科学家乔什 · 威利斯强调，大气响应复杂，即使此次事件与 1997 年相似，今冬及后续各地的降雨、干旱等影响仍有待观察。