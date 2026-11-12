北京供暖季新增“再生水热源”：每天 10 万立方米“隔空换热”，只取温差不动水质

IT之家 11 月 12 日消息，据央视新闻今日报道，北京 2025 至 2026 年度供暖季将于 11 月 15 日正式达标供热。与往年不同，今冬供热体系中新增了一类不烧煤、不烧气的热源 —— 再生水。

北京市水务局的信息显示，目前东升科技园、北京南站、高碑店华能一期等再生水源热泵项目已建成并稳定运行，中心城区已有 11 座再生水厂利用水源热泵为厂区制冷、供热。位于海淀区的东升科技园二期，是其中单体规模最大的一个。

在东升科技园二期地下能源站，4 台离心式水源热泵机组承担着园区 16 栋写字楼的供热任务。供暖季期间，每天至少 10 万立方米的再生水从直线距离约 1.8 公里的清河再生水厂出发，经管道送入热泵机组，提取热量后再全部返回水厂，不进入供暖管道，水质不受影响。

北京北排清洁能源投资有限责任公司运营安全部项目经理王明华介绍称，来水温度约 15℃，回水约 10℃，系统提取的是这 5℃ 的温差，过程中只用温度、不用水量；经机组加热后，供能末端出水约 45℃。这 5℃ 的热能，足以满足东升科技园整个园区的供暖需求。

王明华将热泵机组比作能量的“搬运工”：蒸发器内的制冷剂吸收再生水中的低温热能，进入压缩机做功后变成高温高压气体，再进入冷凝器转化为高温液体，由经济器调节出水温度。再生水的进水、回水与供暖管道并不连通，不会进入供暖管道，水质不受影响，提取热量后的再生水即刻全部返回水厂。IT之家注：水源热泵的能效来自热量转移而非燃料燃烧，其消耗的电能主要用于驱动压缩机搬运环境热能，因此在适宜工况下制热效率通常高于电阻直接加热。

IT之家注：水源热泵的“搬运”效率通常高于电阻直接加热，每消耗 1 份电能可搬运 2 至 4 份环境热能，因此其节能优势来自热量的转移而非燃料的燃烧。

北京北排清洁能源投资有限责任公司副总经理董海峰介绍称，相较传统能源供热，水源热泵项目可节约超 30% 的化石能源消耗，运行阶段为零碳排放。目前公司已为东升科技园、华能热电厂等集团内外用户提供服务，供热面积达 286 万平方米，一年节省 3 万多吨标煤，减少碳排放 7 万多吨，相当于种植 440 万棵树。

再生水之所以适合作冷热源，在于其水温常年稳定。北京市排水管理事务中心再生水科副科长王喆表示，再生水是首都稳定可靠的第二水源，2025 年利用量超 13 亿立方米，占全市水资源供给总量三成以上，主要用于河湖生态补水、工业生产、园林绿化和城市环卫；在清洁能源利用方面，再生水水温稳定，是良好的水源热泵冷热源。

北京市中心城区已有 11 座再生水厂使用水源热泵为厂区制冷、供热。东升科技园、北京南站、高碑店华能一期等水源热泵项目已建成稳定运行，南中轴、高安屯热网增绿项目正在推进前期工作。北排能源公司还落地了国内首个再生水余热回收与城市集中供热管网高效耦合项目 —— 华能北京热电厂再生水余热回收并网集中供热项目。

对于下一步的扩源与输配，王喆表示，将全力推进酒仙桥第二、减河北、台湖等重点再生水厂建设，在新建、改扩建再生水厂设计阶段预留热能利用的实施空间；同时抓好再生水管线和污水管网的更新改造，为热能利用提供输配网络，并在项目选址、用地规划、工程建设环节统筹污水和再生水利用设施与供冷供热设施布局。董海峰则透露，将探索水厂周边工业及居民的用热制冷需求，并依托北京市供热大网周边具备再生水和污水条件的点位，为市政供热管网补热。