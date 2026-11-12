让 AI 直接回复用户 UI 界面：谷歌开源跨平台协议 A2UI 1.0 版本上线，字节跳动已用上

IT之家 11 月 12 日消息，A2UI 是谷歌在 2025 年底公布的一份生成式 UI 开放协议，让智能体不仅能回复用户文字，还能直接回复 UI 界面内容。

今日，谷歌正式发布了 A2UI 1.0 版本，这是该协议的首个稳定版。开发者现在可以搭配开源的网页、Android 和 iOS 渲染器 SDK 以及 Python、TypeScript 和 Dart 的智能体 SDK 一起使用。Atlassian、Alation、彭博社、字节跳动等公司已经开始利用它进行开发。

谷歌介绍称，在 A2UI 中，智能体负责描述要显示的内容，每个应用都可以用自己的原生组件绘制 UI。无论用户是在公司自有应用中接入智能体，还是通过托管 MCP 应用的第三方 AI 助手（如 Gemini 或 Claude）都能获得同样的低延迟、高信任和完全的原生保真度。

▲ 同样的请求通过文本和 A2UI 回答，然后在笔记本电脑上也用同样的视图

IT之家从谷歌官方博客了解到，A2UI 1.0 版本增加了双向功能调用，还增加了对可访问性和对额外元数据的扩展支持。

开源渲染器可以在网页上用 React、Angular 和 Lit 绘制 A2UI 屏幕；用 Flutter 在移动端、网页端和桌面端渲染；以及 iOS 平台的 SwiftUI 和 Android 平台的 Jetpack Compose。

网页和 Flutter 渲染器也运行在 MCP 应用内，因此 A2UI 内容可以出现在支持 MCP 应用的 AI 助手中，如 Claude 和 Gemini。