曝携程启动产研大融合：产品、前端、后端、运营合并，人人都是全栈开发者

IT之家 11 月 12 日消息，据大厂日爆 11 月 11 日消息，携程上周开了 all hands 大会，从公司层面宣布开始推广「产研融合」制度。

报道称，在推行的范围内，以项目制将产品、运营、前端、后端、算法、测试等人员统统合并起来，人人是全栈、人人是产品经理。携程很多部门立刻开始了响应，甚是热闹。

报道提到，在携程本次的推行中，负责人并不限定职能，有些团队的直接负责人是原产品 leader，也有些是原运营 leader、技术 leader，整体以产运为主。而在试行的某些团队内，一线成员涵盖产品、运营、前端、后端、测试、算法等互联网产研上下游工种，每个工种 1-2 人，因此会出现产品给技术打绩效、技术汇报给运营等各种可能的情况，传统按职能划分团队的边界将完全被打破。

报道还称，前端、后端可以提出需求，自己来实现；产品、运营的 idea 如果能由 AI 实现，也可以独立交付。

随着 AI 开发的兴起，编程的入门门槛也越来越低。综合IT之家此前报道，携程作为制度改革的“激进派”，曾率先推行灵活办公、带薪“陪娃假”、生育补贴、无理由事假等。如今随着 AI 时代的到来，携程看起来似乎又在探索新的提效路径。