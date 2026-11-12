百度李彦宏：未来的岗位不会消失但会收敛，大致会分为两类

IT之家 11 月 12 日现场消息，在今日的百度世界大会 2026 活动中，百度创始人李彦宏发表演讲，预言未来的岗位不会消失但会收敛。

李彦宏认为，未来，岗位不会消失但会收敛，大致会分为两类岗位：

一类是 Builder，负责创造新东西；

另一类是 Seller，负责人与人之间的沟通和连接，让对方对你产生情感、建立信任。

IT之家在大会现场获悉，李彦宏表示“组织智能是企业最深的护城河”，提到了新的组织进化三原则：

打破岗位边界，释放组织活力

沉淀隐性知识，构建组织智能

设计流程闭环，推动组织进化

李彦宏表示，去年百度世界大会上他提出“内化 AI 能力，打造原生 AI 组织”。一年来，百度内部每天的活跃智能体数，也就是 DAA，从日均 0.5 万增长到 3.7 万，涨了 6 倍多；智能体执行的有效任务完成数，从每周平均 8.4 万个，增长到一周超过 100 万个，涨了 11 倍。百度已建设 4300 个 Workspace，组织 Skill 累计沉淀超过 2 万个。

李彦宏称，“这些组织的好经验、好方法沉淀下来，可以让更多同学能够复用，让智能体能够调用。让一个人的经验，成为整个组织的能力。”