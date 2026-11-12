LG 预热 2027 款电视：T6 透明 OLED、W7 壁画 OLED 均获 CES 创新奖

IT之家 11 月 12 日消息，CES 消费电子展现已在其官网逐步公开 2027 年度创新奖获奖名单，各品牌也启动了自身获奖产品的宣传。

根据 LG 电子当地时间 10 月 10 日的新闻稿，该企业有两款 2027 年电视新品获得了这一荣誉，其中 LG SIGNATURE OLED T6 在艺术科技类别得到“最佳创新奖”，这是其 OLED 电视产品连续五年获此殊荣。

LG SIGNATURE OLED T6 采用一块 77" 4K 透明 OLED 面板，支持 60GHz 毫米波 Zero Connect 数据传输系统。其支持 T-Shade、T-Objet、T-Entertainment 三种显示模式，其中 T-Shade 为高对比度的不透明视效模式。

另一方面，新一代无线壁画电视 LG OLED evo AI W7 则得到了视频显示类别的一般“创新奖”。这一型号同样支持 Zero Connect；背板应用碳纤维材质，整机厚度 15.7mm、质量 40kg；支持 165Hz 刷新率、4000nits 峰值亮度、83% BT.2020 色域、1.1% 反射率，具备虚拟 11.1.2 立体声。