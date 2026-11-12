年内三轮涨价后，消息称意法半导体酝酿 2027 年 1 月再提价

IT之家 11 月 12 日消息，集邦咨询（Trendforce）今天（11 月 12 日）发布博文，报道称意法半导体（STMicroelectronics）计划 2027 年 1 月 1 日上调部分产品价格，该公司在 2026 年已发布 3 轮调价通知。

IT之家援引博文介绍，网络上流出一份来自意法半导体的调价函，计划明年开始上调部分产品价格，但目前尚不清楚具体涉及哪些产品，以及涨幅多大。

此次调价主要源于持续上升的运营及供应链成本。相关函件提到，2026 年以来，原材料、物流、人工及其他生产相关支出不断增加。公司表示，虽已采取提升效率、控制成本等措施，但仍需持续投入技术研发和制造能力建设。

该机构指出意法半导体此前已发布三轮调价通知：

3 月下旬通知多个产品线自 4 月 26 日起涨价；

5 月下旬通知部分产品自 6 月 28 日起提价；

7 月下旬再次通知多个产品线自 8 月 23 日起调整价格。

成本压力也不只影响一家企业。报道指出，德州仪器、恩智浦、安森美和英飞凌今年亦有价格调整，涉及模拟芯片、功率半导体等领域。此外，路透社报道称，意法半导体首席执行官让-马克 · 谢里近日警告，部分代工及封装产能正转向利润更高的 AI 产品，给汽车和工业芯片供应带来瓶颈。