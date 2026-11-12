IDC：2026 年 Q3 中国平板电脑出货 660 万台同比下滑 22.3% 创疫情来最大跌幅，华为苹果联想小米荣耀位列前五

IT之家 11 月 12 日消息，IDC 最新数据显示，2026 年第三季度中国平板电脑市场出货量为 660 万台，同比下降 22.3%，成本压力加速向需求端传导，市场调整幅度进一步扩大。

IDC 表示，Q3 消费市场受涨价影响持续收缩，商用市场则在需求前置后逐步回归常态，厂商竞争及市场需求结构也随之发生变化。

IDC 指出，伴随成本上涨压力充分向销售端传导，市场出货量降幅较上半年显著扩大，单季度出货量在连续 12 个季度后首次低于 700 万台，降幅也创下 2020 年第一季度新冠疫情以来的最大值，市场首次迎来同比双位数下滑。

从市场表现来看，第三季度有三个值得关注的变化：一是消费与商用市场的表现背离仍在延续，但商用市场增长恐难持续；二是头部厂商格局相对稳定，中游厂商份额继续提升；三是成本上涨推动市场需求加速分化，入门级市场收缩与中高价位段升级同步发生。

消费市场涨价导致销量折损，商用市场库存补充进入尾声

2026 年第三季度，中国消费与商用平板市场出货量继续呈现背离趋势。消费平板出货量同比下降 24.9%，伴随头部厂商接连上调产品售价，市场均价环比提升 8.6%，价格上涨对消费者购买意愿的抑制进一步显现。

商用平板市场出货量同比增长 9.6%。作为教育行业需求高峰期，7、8 月厂商继续加码教育市场布局，但 9 月需求已明显减弱。

与此同时，华为、荣耀自 7 月起上调商用平板售价，也对后续市场需求带来压力。随着前期需求前置及渠道库存补充逐步进入尾声，商用市场增长势头预计难以延续。

竞争格局稳中有变，厂商持续调整产品布局以缓和涨价压力、寻求增长轨道

2026 年第三季度，中国平板市场前五厂商排名与上一季度保持一致，但中游集团市场份额继续提升。成本上涨背景下，厂商在产品结构、渠道布局及价格调整节奏上的差异进一步显现。

华为 继续位列市场第一。尽管其消费及商用平板均迎来较大幅度的价格上调，但凭借鸿蒙生态互联能力、品牌影响力及完善的渠道布局，华为仍保持市场领导地位。与此同时，华为平板产品迭代持续推进，接续产品配置较上一代明显升级，带动产品结构优化。

Apple 位列市场第二。6 月底 Apple 上调其平板产品售价，导致第三季度出货量同比下降 27.2%。价格上涨削弱 Apple 平板的竞争力，市场规模承压的同时，其产品结构也明显向低价数字版机型倾斜。

联想 位列市场第三，出货量同比增长 33.2%，是前五厂商中唯一实现增长的厂商。消费市场方面，小新系列保持性价比优势的同时拯救者系列快速发展，第三季度出货量占比接近半数；商用市场出货节奏相对稳定，价格优势逐步回归，市场份额升至第一。

小米 位列市场第四。伴随平板 9 系列新品上市，小米市场份额企稳回升。其中，小米平板 9 Pro Max 凭借自研芯片玄戒 O3 首发优势获得较好的市场反馈，提升品牌声量的同时，也推动了小米平板价位段向上拓展。

荣耀延续市场第五位。消费市场受成本上涨冲击持续收缩，季度新品平板 X10 Pro Max 凭借价格优势及教育场景拓展，帮助荣耀拓展 13 英寸及以上大屏市场布局；商用市场则在教育采购高峰期下延续高速增长，并通过配置调整优化产品价格。

市场需求加速分化，入门级市场收缩，中高价位段需求上移

受成本上涨影响，平板产品价格逐步抬升，部分厂商被迫放弃入门级价位区间，千元以下入门级市场规模同比缩减 51.4%。与此同时，中高价位段份额持续提升。2026 年第三季度，中国平板市场 3000 元及以上机型出货量占比约为 45%，环比提升近 10 个百分点。

当前背景下，中高价位段需求拓展主要来自两类场景：一是结合大尺寸屏幕及 PC 级生态迁移的轻办公与学习场景，二是以小尺寸产品为代表的电竞及随行场景。伴随价格持续上涨或盘踞高位，厂商迫切需要通过性能、生态及场景体验提升平板的产品价值，为中高端产品创造更充分的溢价空间。

展望未来

2026 年第三季度，中国平板市场出货量迎来双位数下滑，成本上涨对市场的影响进一步放大。消费市场需求明显收缩，商用市场也逐步进入前期需求释放后的调整阶段，整体市场面临较大压力。

IDC 预计，此轮成本压力将持续至 2028 年，2026 年第四季度及 2027 年中国平板市场出货量规模将面临较大挑战。价格上涨导致消费者换机决策更加谨慎，厂商也需要重新评估产品迭代节奏、市场备货及销售目标，以平稳驶过不确定性较强的市场阶段。

与此同时，市场也将在本轮调整中进一步推动平板产品的场景化布局，围绕核心用户群体挖掘细分需求，加快 AI 能力与实际应用场景的融合，持续提升平板产品的价值定位，为后续市场复苏与增长拓展新的空间。