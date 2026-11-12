知情人士回应“腾讯裁员 50%”系谣言误读，该说法完全不属实

IT之家 11 月 12 日消息，针对社交媒体上流传的“腾讯裁员 50%”“裁员 8000 人”等说法，接近腾讯的知情人士今日回应新浪科技称，相关传言系对内部讲话的误读，该说法完全不属实。

这一传闻的起点是 11 月 11 日腾讯 28 周年司庆期间的 Linktime 线上直播。

据上述知情人士描述，腾讯管理层在直播中表达了加快组织变革的决心，并用一组比喻解释资源重配的思路：公司业务基本盘是“陆军”，AI Native 业务是“海军”；“陆军”要借助 AI 提升效能，同时调整 50% 的人员转向“海军”，支持 AI Native 业务的探索。

IT之家注：AI Native 指从产品设计之初就以 AI 能力为核心构建，而非在既有产品上叠加 AI 功能。

这一表述在传播中被简化为“裁员 50%”，随后衍生出“8000 人”“职级 13 元老被裁”等多个版本。

该知情人士强调，此轮变革与几年前那一次“降本增效”性质不同。前一次相对被动，重心偏向“降本”；本次是面向 AI 时代的主动出击，重心偏向“增效”—— 鼓励一线同事积极举手向前冲，中间管理层则需要变得更扁平和灵敏。其表述的框架是“50% 的人守土有责，50% 的人拥抱浪潮”，而非削减一半员工。

在此之前，在 2026 年 5 月股东大会上，腾讯总裁刘炽平曾回应裁员问题时表示“肯定没有大裁员计划，腾讯跟硅谷公司不太一样”。

截至目前，腾讯官方尚未就 11 月这轮传闻发布正式声明，知情人士的回应是目前可获得的最高层级澄清。