到手价约 949 元：SANC 盛色推出星舰 S9 便携式显示器，16 寸 2.5K 240Hz IPS 面板

IT之家 11 月 12 日消息，SANC 盛色现已推出星舰 S9 便携式显示器。新品采用金属撞色设计，支持 Type-C 一线通，配备 16 英寸 IPS 面板，标价 1174 元，使用政府补贴等优惠后到手价约 948.6 元。

据介绍，这款显示器采用一体式金属机身，自带隐藏式支架，内置精密阻尼转轴，可在横屏 / 竖屏姿态随心切换。屏幕分辨率为 2560*1600，PPI 为 188，最高支持 240Hz 刷新率。

同时，该显示器覆盖 108% sRGB 色域，ΔE≤2，静态对比度为 1200:1，支持 VRR 可变刷新率、ALLM 自动低延迟，峰值亮度 300nits。内置立体声扬声器，功率为 2W×2。

此外，该显示器配备两个 Type-C、一个 Mini HDMI 接口以及一个耳机接口，最大功耗 30W。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，标价 1174 元，使用政府补贴等优惠后到手价约 948.6 元。

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