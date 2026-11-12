我国未来 3-5 年陆续研制发射“鸿蒙计划”“夸父二号”、系外地球巡天、增强型 X 射线时变与偏振空间天文台

IT之家 11 月 12 日消息，2026 年 11 月 11 日 19 时 41 分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁（CZ-2D）Y108 运载火箭，以一箭四星组合体方式，成功将探源计划探路者卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

据国家空间科学中心介绍，探路者卫星是太空探源科学卫星计划的技术试验星，将对“鸿蒙计划”“夸父二号”以及国家空间科学中长期发展规划中具有引领性和重大应用前景的有效载荷关键技术进行在轨验证并开展在轨试验。在验证任务结束后，开展空间环境监测示范探测和研究。卫星设计寿命 2 年，运行于轨道高度 600km 的太阳同步晨昏轨道。

探路者卫星工程研制 A、B、C、D 四颗卫星。A 星载荷包括磁场与速度场成像仪（MHI）、甚大面积伽马射线空间望远镜探路者（VLAST-P）、高分辨率大气边界层激光探测仪（HiRAL）、朗缪尔探针（LMP）和空间天气效应监测仪（SWEM）。B、C、D 星以编队方式构成空间分布式低频干涉成像谱仪技术试验系统。卫星入轨后完成 A 星与 BCD 星组合体分离，完成 B、C、D 星分离部署、编队控制和星间测量验证，开展有效载荷在轨技术验证和试验。

▲ 探路者卫星在轨示意图，图源国家空间科学中心

探路者卫星工程由中国科学院负责组织实施，其中：

工程大总体工作由中国科学院国家空间科学中心负责；

卫星系统由微小卫星创新研究院负责，MHI 载荷由西安光学精密机械研究所负责研制，HiRAL 载荷由中国科学技术大学负责研制，VLAST-P 载荷由紫金山天文台负责研制，LMP 载荷、SWEM 载荷以及 BCD 星低频干涉成像谱仪载荷由国家空间科学中心负责研制；

运载火箭系统由航天科技集团有限公司第八研究院负责研制；

地面支撑系统由中国科学院国家空间科学中心负责，其中地面接收任务由空天信息创新研究院具体实施。

IT之家从官方公告了解到，面向未来，由中国科学院牵头实施的抢占科技制高点重大科技任务太空探源科学卫星计划，聚焦宇宙起源、空间天气起源、生命起源等空间科学重大前沿问题，将在未来 3-5 年陆续完成“鸿蒙计划”“夸父二号”、系外地球巡天、增强型 X 射线时变与偏振空间天文台四个空间科学卫星计划的研制和发射任务，力争在宇宙黑暗时代、太阳磁活动周、系外类地行星探测、宇宙极端条件下的物理规律等领域实现新突破。