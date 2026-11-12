中国天眼 FAST 数据中发现疑似“人造特征”信号，论文作者更倾向于干扰而非外星文明

IT之家 11 月 12 日消息，今日有一项基于中国天眼 FAST 历史数据的分析结果引发关注。

中国科学家领衔团队在扫描 33 个系外行星系统时，从约 238 光年外的 K2-155 红矮星系统方向，识别出一道具有“人造特征”的窄带无线电信号，编号 NBS 260108。

相关论文已发表于《天文学期刊》（The Astronomical Journal），第一作者为北京师范大学的 Zi-Qi Li。

NBS 260108 之所以被筛选出来，在于它同时具备 SETI（搜寻地外文明）研究中备受关注的两个特征。其一是极窄的频带。

科学家在搜索外星技术信号时通常重点关注窄带信号，因为自然天体辐射多为宽谱，窄带信号更可能来自人工设备。此次信号仅出现在指向 K2-155 的波束中，其他波束均未检测到，且频率随时间稳步变化，符合“人造特征”。

科研人员在论文中写道：“自然天体物理过程极少产生极窄的频谱特征，而人造发射器则经常如此”。

天然射电源的辐射通常覆盖较宽的频率范围，技术文明制造的信号则可以高度集中在单一频率附近。其二是频率随时间的漂移。由于行星自转与公转带来的相对运动，遥远发射源的信号频率会发生规律性偏移，在频率-时间图上呈现为一条倾斜的轨迹。

IT之家注：这一现象即多普勒效应，接收到的频率取决于发射源与观测者之间的相对运动速度与方向，漂移的斜率可以反映发射源的运动学特征。

该信号指向的 K2-155 是一颗红矮星，已知拥有三颗“超级地球”。其中最外侧的 K2-155d 位于恒星宜居带边缘，半径约为地球的 1.64 倍，公转周期约 40.7 天，理论上具备表面存在液态水的条件。

研究团队表示，正是这颗宜居带超级地球的存在，使 K2-155 成为一个“引人关注的 SETI 目标”。

尽管信号特征引人遐想，但研究团队与论文本身均对结论保持了高度克制。论文明确指出：“候选信号的生成与候选信号的解释应当保持分离”。

进一步检查发现，NBS 260108 仅在一个偏振通道中强烈出现，并且在指向另外三颗恒星的观测中也出现了类似特征。论文在综合偏振不对称性、离束复现以及同波段其他干扰结构后判断，人为干扰或仪器干扰是比地外文明传输更合理的解释。作者据此将 NBS 260108 归类为“低优先级技术特征候选体，而非稳健的探测”。

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