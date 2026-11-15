华为首款鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S 现身官网：至高 32GB/1TB 规格，可选黑白蓝三色

IT之家 11 月 15 日消息，华为首款鸿蒙小折叠电脑 MateBook Fold S 已于昨日 10:08 正式开启预订。

目前这款新机已现身官网，相关页面显示，该机折叠态 10.2 英寸、展开态 14.7 英寸，会在 11 月 24 日 17:00~11 月 25 日 17:00 支付尾款，支持 12 期 0 分期利息购买。

颜色

幻夜黑

天际白

云海蓝

配置

16GB/256GB（含键盘 + 内胆包）

16GB/512GB（含键盘 + 内胆包）

24GB/512GB（含键盘 + 内胆包）

32GB/1TB（含键盘 + 手写笔 + 内胆包）

IT之家注意到，华为鸿蒙电脑依旧支持鸿蒙有礼活动，可在 13 项会员权益中任领其中 8 项（需登录华为账号后第 9 天领取），同时还会赠送 3 个月音乐超钻会员、华为视频会员和主题会员。

根据预热信息，华为 MateBook Fold S 搭载麒麟 X9 系列自研处理器，运行最新版本鸿蒙 PC 系统，支持多屏协同、平板手绘模式与 M-Pencil 手写笔。备忘录应用与 WPS Office 接入了新的 AI 能力。机身外侧配备一块名为“Live 小方屏”的副屏，用于显示时间、通知与日程信息，并支持轻量级信息查看和快捷操作，其布局接近华为 Pura X 折叠手机，镜头旁印有“AI CAMERA”标识。