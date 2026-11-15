华为：智能车灯原车拨杆闪灯为独立功能，不会被高精 ADB 主动控制干预，随时可用

IT之家 11 月 15 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博昨晚发布了乾崑答网友问（第 18 期），针对华为智能车载光相关的四个热门问题进行了集中解答。

▲ 图源：华为乾崑智能汽车解决方案官网

IT之家附重点内容及全文截图如下：

在夜间行驶遇到对向来车时，怎么在保证远光灯不晃对向来车驾驶员眼睛的情况下，确保我的驾驶安全？

HUAWEI XPIXEL 智能车灯模组的高精 ADB (智能远光照明)，依托百万像素精准控制车灯。在整个远光灯照射范围，高精 ADB 功能会识别到对方前挡风玻璃的位置，然后将这个区域的灯光做调整，避免远光照射对向来车驾驶员。同时，保持其他远光灯照射区域的基础照明，驾驶员照样能看清行人和路面情况。

遇到对向车辆打开远光灯影响我的驾驶视野时，如果正在使用智能车灯，还能闪灯提示对方吗？

原车拨杆闪灯为独立功能，不会被高精 ADB 主动控制干预，随时可以使用。闪灯只用于必要的风险提醒，倡导文明用灯，不要频繁闪灯、赌气闪灯，互相礼让，安全行车。

HUAWEI XHUD 的 AR 导航，是怎么“贴”到路上的？