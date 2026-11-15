华为 Mate X 系列折叠屏走过第八年，余承东官宣 Mate X8 新机“就要来了”

IT之家 11 月 15 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日发布视频，回顾了华为 Mate X 系列折叠屏手机走过的岁月，并宣布 Mate X8 新机“就要来了”。

今年是华为 Mate X 系列走过的第八年。从最初少数用户尝鲜，到如今成为越来越多用户的主力机，折叠屏一步步走进日常，也陪伴大家记录了许多重要时刻。感谢大家一路以来的选择和支持！每一份信任，都是我们继续创新、不断进步的动力 新一代的故事，我们共同见证。华为 Mate X8 ，敬请期待！

据IT之家此前报道，11 月 13 日，余承东手持紫色新机的画面在网上流传开来，被认为是华为 Mate X8 真机，圆形镜头模组回归。

据博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为 Mate X8 为常规比例的大折叠产品，搭载 8 英寸广色域京东方新屏 + 超平整折痕技术，后置 50MP 18EV 超大底旗舰影像，搭载 N 代麒麟芯，大圆 Deco 搭配宝石环设计。

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