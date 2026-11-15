山西首条设计时速 350 公里高铁进入联调联试，雄忻高铁预计明年 3 月底具备开通条件

IT之家 11 月 15 日消息，据央视新闻今日报道，记者从国铁太原局获悉，11 月 15 日早晨，随着 55052 次检测列车从山西省忻州西站驶出，标志着雄忻高铁山西段正式进入联调联试阶段。

联调联试，是指在铁路开通运营前，对线路、列车、供电、信号、通信等各系统进行综合测试和调试，确保各系统之间匹配协调，满足设计要求和安全标准，是高速铁路在运行试验和正式开通前的关键节点。

IT之家从报道获悉，此次雄忻高铁山西段联调联试，计划用时 66 天完成，铁路部门将采用专业检测列车、综合检测列车、测试动车组及相关检测设备，在不同规定测试速度下，对雄忻高铁山西段各系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系，进行综合检验，验证轨道、道岔、供电设备、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性，以及设备故障和自然灾害条件下的应急处理能力，确保整体系统各方面性能状态良好，满足验收要求和开通运营条件。

报道称，雄忻高铁东起河北雄安新区、西至山西忻州，是我国“八纵八横”高速铁路网京昆通道的重要组成部分，也是山西首条设计时速 350 公里的高速铁路，线路预计 2027 年 3 月底具备开通条件。建成通车后，将进一步完善国家高速铁路网布局，对促进沿线经济社会发展、更好服务京津冀协同发展战略具有重要意义。

IT之家查询获悉，雄忻高铁东起河北雄安新区雄安站，经河北省保定市，接入山西省忻州西站。正线全长 342 公里，建有桥梁 77 座、山岭隧道 27 座，以及雄安新区地下段城市隧道，全线桥隧占比达 89%。

雄忻高铁于 2022 年 10 月开工建设，2026 年 2 月开始铺轨施工。全线横跨河北、山西两省，总计铺设正线及站线长 716 公里、道岔 147 组。其中，山西段铺轨施工已于 2026 年 7 月 15 日完成。8 月 13 日凌晨，雄忻高铁正线铺轨全部完成。