JPR 数据：全球 PC 客户端 CPU 出货量 2026Q3 同比 -6.5%、环比 -3.4%

IT之家 11 月 15 日消息，根据 Jon Peddie Research (JPR) 当地时间本月 13 日消息，全球 PC 客户端 CPU 的出货量在 2026 年第 3 季度降至 6,080 万颗，同比 -6.5%、环比 -3.4%；桌面 CPU 出货量同比 -13%、笔电端则 -4%。

与此同时，集成显卡的季度出货量为 5,490 万颗，同比 -3.85%、环比 -3.0%；AMD 占据集显出货量的 23%，另外的 77% 由英特尔贡献。

存储器等关键零组件价格的飙升严重抑制了消费者的需求，机构预计 PC 市场的衰弱态势会持续到 2027 年上半年。

服务器 / 数据中心市场中，CPU 季度出货量为 813 万颗，同比 +23.4%、环比 +3.8%；x86 细分中英特尔与 AMD 的占比分别为 65.9% 和 34.1%；云端 AI 推理系统中 CPU : GPU 的比例有所下降。

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