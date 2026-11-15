东航 C919 新开“上海虹桥 — 郑州”航线，机队规模国内最大

IT之家 11 月 15 日消息，据央视新闻报道，11 月 15 日，东航新开国产大飞机 C919“上海虹桥 — 郑州”航线。今天上午 10:02，首航航班平稳落地郑州新郑国际机场。

据悉，东航 C919“上海虹桥 — 郑州”航线的计划班次为每日 1 班，往返航班号 MU5395/MU5396，单程飞行时长约 1 小时 40 分钟。去程航班 08:05 从上海虹桥国际机场起飞，09:55 抵达郑州新郑国际机场；返程航班 10:55 从郑州起飞，12:40 抵沪。

东航目前拥有国内航司中规模最大的 C919 机队，飞机数量达到 17 架。随着“上海虹桥 — 郑州”航线的开通，东航 C919 通达城市拓展至北京、上海、香港、西安、重庆、成都、太原、广州、深圳、武汉、厦门、珠海、兰州、沈阳、哈尔滨、郑州共 16 座城市的 18 个航点。

IT之家注意到，C919 大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级 158-192 座，航程 4075-5555 公里。2015 年 11 月 2 日完成总装下线，2017 年 5 月 5 日成功首飞，2022 年 9 月 29 日获得中国民用航空局颁发的型号合格证，2022 年 12 月 9 日全球首架交付，2023 年 5 月 28 日圆满完成首次商业飞行。